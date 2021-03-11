Экс-директор «Улан-Удэстройзаказчика» подозревается в халатности

Она обошлась городскому бюджету в 6,5 млн рублей



В Улан-Удэ вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолия Урбанова, подозреваемого в «халатности» (статья 293 УК), сообщили в управлении.



По данным следствия, в мае 2019 года директор учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на ремонт автомобильной дороги по улице Гвардейская в Улан-Удэ, в том числе по установке на ней пешеходного ограждения из 848 секций.



В ноябре 2019 года заказчик принял выполненные работы. На основании подписанных директором документов произведен расчет с подрядчиком в полном объеме. Однако, в действительности, при последующем пересчете оказалось, что пешеходное ограждение вместо 848 секций состоит всего из 132. В итоге подрядчику незаконно оплачены работы на сумму более 6,5 миллиона рублей, чем причинен крупный ущерб местному бюджету.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов с результатами оперативно-разыскной деятельности, представленных отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Улан-Удэ.



Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.



Фото: «Номер один»

