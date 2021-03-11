Анатолий Урбанов помогает следствию

Чиновник, которому инкриминируется «халатность», за выяснение истины по делу
Начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов прокомментировал сегодня факт возбуждения в отношении него уголовного дела, ответив на вопросы журналистов.
«Уважаемые коллеги, в некоторых сетевых источниках информации появилась публикация о проведении обысков в помещении МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и моей квартире. Как это часто бывает, в статье уже «навешаны ярлыки», дана оценка и сделаны выводы. В связи этим считаю необходимым дать некоторые комментарии», - сказал он.
По его словам, предыстория возникшей ситуации такова, что уголовное дело было возбуждено по результатам проведения проверки Счетной палаты Бурятии. В целом, отметил он, проверки расходования бюджетных средств – процедура обязательная, и в деятельности любой бюджетной организации могут возникнуть трудности и недочеты, так бывает. Задача проверки выявить такие недочеты, если они есть, а задача любой организации их своевременно устранить, в том числе в ходе проверки.
«В период проведения проверки Счетной палатой я уже не являлся директором МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и, к сожалению, не могу сказать, как проходила проверка и были ли новым руководством предоставлены все необходимые материалы в полном объеме, а также приняты ли меры к устранению выявленных нарушений. Поэтому в моих интересах, прежде всего, помочь следствию установить истину по делу, а также всех виновных лиц. Поэтому я активно участвую во всех проводимых им мероприятиях, в том числе предоставил для осмотра свою квартиру, ноутбук, телефон», - рассказал Анатолий Урбанов.
Как сообщал «Номер один», в Улан-Удэ вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолия Урбанова, подозреваемого в «халатности» (статья 293 УК).
По данным следствия, в мае 2019 года директор учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на ремонт автомобильной дороги по улице Гвардейская в Улан-Удэ, в том числе по установке на ней пешеходного ограждения из 848 секций. В ноябре 2019 года заказчик принял выполненные работы. На основании подписанных директором документов произведен расчет с подрядчиком в полном объеме. Однако, в действительности, при последующем пересчете оказалось, что пешеходное ограждение вместо 848 секций состоит всего из 132. В итоге подрядчику незаконно оплачены работы на сумму более 6,5 миллиона рублей, чем причинен крупный местному бюджету.
Фото: АТВ/скриншот
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