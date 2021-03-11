В Улан-Удэ добровольцы «Лиза Алерт» продолжают поиски Надежды Карбаиновой

Горожан просят обратить внимание на пожилых женщин, подходящих под описание пенсионерки
В отряд «Лиза Алерт» сегодня поступили свидетельства от горожан, встретивших Надежду Карбаинову в одном из микрорайонов города. Сейчас добровольцами собирается актив, готовятся повторная печать и расклейка ориентировок в этом микрорайоне. Информация также передана ответственным сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба отряда.
Заявка на поиск поступила в отряд 9 марта в 19:29, через час после ухода женщины из пансионата. В течение 30 минут на место пропажи прибыл первый экипаж, через час на обозначенной территории работали уже шесть экипажей в составе 20 человек. Автомобильные и пешие группы проверили территорию, общая протяженность которой составила 138 километров - это все улицы в зоне поиска, местность у реки, территории торговых центров, магазинов, близлежащей школы и церквей. Была составлена карта камер в районе пропажи и вдоль улицы Бабушкина, расклеены ориентировки, осуществлен обзвон медучреждений и других профильных организаций.
Как сообщал «Номер один», в Улан-Удэ полицейские разыскивают 82-летнюю Анастасию Николаевну Карбаинову (Жирова). Вечером 9 марта пенсионерка ушла из социального учреждения и до настоящего времени не вернулась. Приметы: европейской внешности, на вид 80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые. Была одета: шапка черного цвета, розовый халат, черные колготки, зеленые тапочки. Может представляться «бабой Надей», не ориентируется на местности.
При наличии какой-либо информации о пропавшей или ее местонахождении МВД Бурятии просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-964-406-96-02, или 102 (112).
Фото: «Лиза Алерт»
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