Бизнесмен уличил Минтранс Бурятии в нарушении закона

И.о. министра уже получил прокурорское представление





В прокуратуру Бурятии с жалобой на республиканский Минтранс обратился индивидуальный предприниматель, осуществляющий межрегиональные перевозки. В ходе проверки изложенных в обращении фактов нарушения в работе министерства подтвердились.

«В нарушение закона министерством не организовано размещение необходимой информации на указателях остановочных пунктов, что препятствует регистрации пунктов в соответствующем реестре. Поскольку посадка и высадка пассажиров возможна только на остановочных пунктах, внесенных в реестр, бездействие министерства повлекло невозможность получения перевозчиком свидетельства об осуществлении перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок», - сообщили в надзорном ведомстве.Для устранения выявленных нарушений прокуратура направила врио министра транспорта представление, которое находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»