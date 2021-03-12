В Забайкалье вырубали кедр для контрабанды его в Китай

Объем незаконно заготовленной и вывезенной древесины оценивается в 13 миллионов рублей



Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой совместно с краевым управлением ФСБ России и Читинской таможней выявлена контрабанда кедра организованной преступной группой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в транспортной прокуратуре.



Установлено, что работниками лесозаготовительного предприятия на арендованном участке лесного фонда незаконно заготавливался и перемещался за рубеж кедр - сосна сибирская, запрещенная к заготовке на этом участке и являющаяся особо охраняемой породой деревьев. Общий объем незаконно заготовленной и экспортируемой древесины оценивается в 13 миллионов рублей.



В рамках расследования по уголовному делу двое иностранных граждан, работавших на предприятии, заключены под стражу, один иностранный гражданин помещен под домашний арест. Ход и результаты расследования находятся на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений законодательства в сфере лесопользования заместителем Восточно-Сибирского транспортного прокурора в адрес министерства природных ресурсов Забайкальского края внесено представление. По результатам его рассмотрения принято решение о расторжении договора аренды лесного участка с арендатором, приняты меры по устранению допущенных нарушений закона.



Фото: РАЛХ

