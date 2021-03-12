В Улан-Удэ перекрыт канал поставки синтетических наркотиков из Иркутска

Полицейские изъяли у наркокурьера около 2 кг «скорости» и более 3,5 гр мефедрона





Бурятские полицейские перекрыли канал поставки синтетических наркотиков в регион из Иркутской области. Сотрудники управления наркоконтроля в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в сбыте в Улан-Удэ наркотиков синтетического происхождения, сообщили в МВД по Бурятии.



Установлено, что 21-летний злоумышленник прибыл в столицу Бурятии из соседнего региона и на протяжении четырех месяцев распространял в городе запрещенные вещества. Молодой человек получал и расфасовывал оптовые партии наркотических средств на более мелкие и организовывал их «закладки» для наркопотребителей.



Он был задержан оперативниками наркоконтроля при силовой поддержке спецназа «Гром» при попытке перевозки особо крупной партии синтетических наркотиков из Улан-Удэ в другой регион РФ с целью организации их дальнейшего сбыта. Правоохранителями у него изъята сумка с находящимися внутри полимерными пакетиками с наркотическим средством, известном как «скорость», массой около двух килограммов. Также в машине злоумышленника обнаружено более 3,5 граммов мефедрона.



Отметим, что в несовершеннолетнем возрасте он попадал в поле зрения правоохранительных органов за приобретение и хранение запрещенных веществ. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера, среди которых кражи и грабежи. Нигде не работает. Свою вину в содеянном он признал.



Следственным управлением УМВД России по Улан-Удэ возбуждены два уголовных дела, которые в последующем соединены в единое производство. В настоящее время по всем эпизодам противоправной деятельности фигуранту предъявлены обвинения. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение и привлечение к уголовной ответственности других возможных участников преступлений, продолжаются.



Фото: МВД по Бурятии

