Масленица на втором месте по популярности у россиян

Каждый второй из опрошенных обычно участвует в обрядах проводов зимы



Среди обрядов и ритуалов масленичные празднования (блинная неделя, сжигание чучела) находятся на втором месте по популярности у россиян — их соблюдают 53% россиян, чаще в возрасте 45+ лет (58-59%). Об этом сообщает



На первом месте остается традиция украшать дома зеленой елью на Новый год и Рождество (67%), а на третьем — посещение святых мест и лечение святой водой (40%).



Для половины россиян Масленица — скорее этнокультурное событие (50%), чаще так отвечают люди старше 60 лет (56%) и жители сел (56%). Языческим обрядом считают Масленицу 23% опрошенных, чаще 18-35-летние россияне (27%) и жители столиц и городов-миллионников (26%). Относятся к Масленице как к обычному празднику 13% россиян.



Для большинства россиян, соблюдающих какие-либо обряды, важно передать традиции своим детям, внукам — 83%, чаще об этом сообщают 45-59-летние (88%). Говорят, что им скорее не важно, 13% соблюдающих традиции, чаще молодые россияне: 21-22% среди 18-34-летних.



Россияне не только соблюдают обряды празднования, но и придерживаются различных суеверий. Самые популярные из них: сидеть «на дорожку» перед дальней дорогой (42%, среди женщин — 48%), смотреть в зеркало, если пришлось вернуться за забытой вещью (41%, среди женщин — 49%), стучать по дереву (34%). Плюют через левое плечо 26%, не выносят мусор из дома после заката 22%, носят с собой талисман 13%, трут памятники «на удачу» — 10%. Не верят ни в какие приметы 29% россиян.



Правда, за последний год россияне стали меньше верить в приметы и суеверия — так считают 51% россиян. Чаще этого мнения придерживается молодежь 18-24 лет (69%).



Напомним, в Улан-Удэ 14 марта с 13 до 16 часов на главной площади города пройдет масленичное народное гуляние «Гуляй, Широкая Масленица!». Здесь одновременно будут развернуты три сценические площадки – главная, детская и молодежная, сообщала администрация столицы Бурятии.



На главной сцене пройдет театрализованное представление с участием театра народной музыки и танца «Забава» и ведущих народных фольклорных коллективов города: «Байкальские зори», «Станица», «Тоонто», образцовой студии восточного танца «Апсары», бурятского этноцентра семьи «Хараасгай», Забайкальского народного хора «Семейские янтари». Между концертными блоками пройдут традиционные масленичные забавы и народные игры: «Перетягивание каната», «Поедание блинов», «Поднимание гири», «Бой мешками».



На второй сцене вблизи здания Народного Хурала пройдут детские развлекательные программы при участии культурно-досуговых учреждений города. Дома культуры по мотивам русских народных сказок подготовили игровую программу, все действие будет сопровождаться играми и забавами.



На молодежной площадке, расположенной напротив Дворца бракосочетания, пройдет программа для приобщения молодежи к традициям народной культуры. Ведущие в стилизованных костюмах будут вести диалог с молодежью и через юмор и озорство знакомить их с забытыми обрядами и традициями. Также здесь выступят звезды бурятской эстрады Тимур Болотов, Валико Гаспарян, группа «Лаккитон» и другие.



По мотивам русских народных сказок будут оформлены пять тематических фотозон в масленичном стиле. Всем желающим представится возможность бесплатно надеть костюм и запечатлеть себя в том или ином образе.



По всей площади Советов будут работать игровые точки – жетоны: «Кольцеброс», «Лабиринт», «Масленичный баскетбол», «Деревянный хоккей» и др. За победу в этих состязаниях горожанам будут выданы специальные призовые жетоны в виде блина. Обладатели жетонов смогут обменять их на памятные подарки и сувениры. Самые активные игроки, набравшие до 30 жетонов, смогут принять участие в суперигре, которая пройдет на главной сцене. Победителя ждет суперприз – беспроводная умная колонка марки «Ксяоми».



Для гостей праздника будут работать торговые точки и ремесленные лавки народных умельцев, а также точки общественного питания с выпечкой и блинами. По традиции завершится праздник обрядом «Прощание с зимой» и сжиганием чучела Масленицы. Обряд начнется в 15:45.



Фото: ulan-ude-info.ru Среди обрядов и ритуалов масленичные празднования (блинная неделя, сжигание чучела) находятся на втором месте по популярности у россиян — их соблюдают 53% россиян, чаще в возрасте 45+ лет (58-59%). Об этом сообщает ВЦИОМ На первом месте остается традиция украшать дома зеленой елью на Новый год и Рождество (67%), а на третьем — посещение святых мест и лечение святой водой (40%).Для половины россиян Масленица — скорее этнокультурное событие (50%), чаще так отвечают люди старше 60 лет (56%) и жители сел (56%). Языческим обрядом считают Масленицу 23% опрошенных, чаще 18-35-летние россияне (27%) и жители столиц и городов-миллионников (26%). Относятся к Масленице как к обычному празднику 13% россиян.Для большинства россиян, соблюдающих какие-либо обряды, важно передать традиции своим детям, внукам — 83%, чаще об этом сообщают 45-59-летние (88%). Говорят, что им скорее не важно, 13% соблюдающих традиции, чаще молодые россияне: 21-22% среди 18-34-летних.Россияне не только соблюдают обряды празднования, но и придерживаются различных суеверий. Самые популярные из них: сидеть «на дорожку» перед дальней дорогой (42%, среди женщин — 48%), смотреть в зеркало, если пришлось вернуться за забытой вещью (41%, среди женщин — 49%), стучать по дереву (34%). Плюют через левое плечо 26%, не выносят мусор из дома после заката 22%, носят с собой талисман 13%, трут памятники «на удачу» — 10%. Не верят ни в какие приметы 29% россиян.Правда, за последний год россияне стали меньше верить в приметы и суеверия — так считают 51% россиян. Чаще этого мнения придерживается молодежь 18-24 лет (69%).Напомним, в Улан-Удэ 14 марта с 13 до 16 часов на главной площади города пройдет масленичное народное гуляние «Гуляй, Широкая Масленица!». Здесь одновременно будут развернуты три сценические площадки – главная, детская и молодежная, сообщала администрация столицы Бурятии.На главной сцене пройдет театрализованное представление с участием театра народной музыки и танца «Забава» и ведущих народных фольклорных коллективов города: «Байкальские зори», «Станица», «Тоонто», образцовой студии восточного танца «Апсары», бурятского этноцентра семьи «Хараасгай», Забайкальского народного хора «Семейские янтари». Между концертными блоками пройдут традиционные масленичные забавы и народные игры: «Перетягивание каната», «Поедание блинов», «Поднимание гири», «Бой мешками».На второй сцене вблизи здания Народного Хурала пройдут детские развлекательные программы при участии культурно-досуговых учреждений города. Дома культуры по мотивам русских народных сказок подготовили игровую программу, все действие будет сопровождаться играми и забавами.На молодежной площадке, расположенной напротив Дворца бракосочетания, пройдет программа для приобщения молодежи к традициям народной культуры. Ведущие в стилизованных костюмах будут вести диалог с молодежью и через юмор и озорство знакомить их с забытыми обрядами и традициями. Также здесь выступят звезды бурятской эстрады Тимур Болотов, Валико Гаспарян, группа «Лаккитон» и другие.По мотивам русских народных сказок будут оформлены пять тематических фотозон в масленичном стиле. Всем желающим представится возможность бесплатно надеть костюм и запечатлеть себя в том или ином образе.По всей площади Советов будут работать игровые точки – жетоны: «Кольцеброс», «Лабиринт», «Масленичный баскетбол», «Деревянный хоккей» и др. За победу в этих состязаниях горожанам будут выданы специальные призовые жетоны в виде блина. Обладатели жетонов смогут обменять их на памятные подарки и сувениры. Самые активные игроки, набравшие до 30 жетонов, смогут принять участие в суперигре, которая пройдет на главной сцене. Победителя ждет суперприз – беспроводная умная колонка марки «Ксяоми».Для гостей праздника будут работать торговые точки и ремесленные лавки народных умельцев, а также точки общественного питания с выпечкой и блинами. По традиции завершится праздник обрядом «Прощание с зимой» и сжиганием чучела Масленицы. Обряд начнется в 15:45.Фото: ulan-ude-info.ru