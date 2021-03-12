Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз в КНР более 200 кубометров древесины

Организованная преступная группа под видом сосны и лиственницы везла в Поднебесную кедр









На Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) российской фирмой были поданы две экспортные декларации на товары. Согласно представленным документам из России в Китай вывозился товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы в объеме 221 кубометр. В ходе фактического таможенного контроля на таможенном посту ЖДПП Наушки в Бурятии таможенники обнаружили, что в вагонах находятся пиломатериалы других пород древесины, а тех, что заявлены в декларации, по факту оказалось не более 7 % от общего объема.



Как пояснил Александр Мартынов, заместитель начальника Бурятской таможни, основной объем перемещаемого товара был представлен не заявленными в декларации пиломатериалами из сосны сибирской кедровой (86%), пихты сибирской и осины. Кроме этого, фактический объем пиломатериала превышал указанный в декларации объем на 8%.



Бурятская таможня возбудила два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ за незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере. Проводятся неотложные следственные действия.

Похоже именно кедр становится в последнее время вожделенной целью контрабандистов леса.







Фото: Бурятская таможня Кедр под видом сосны и лиственницы пыталась незаконно вывезти в Китай через железнодорожный пункт пропуска Наушки в Бурятии организованная преступная группа. Рыночная стоимость незадекларированного товара составила почти 2,7 миллиона рублей, общим объемом 223 кубометра, сообщили в Бурятской таможне.На Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования) российской фирмой были поданы две экспортные декларации на товары. Согласно представленным документам из России в Китай вывозился товар – пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы в объеме 221 кубометр. В ходе фактического таможенного контроля на таможенном посту ЖДПП Наушки в Бурятии таможенники обнаружили, что в вагонах находятся пиломатериалы других пород древесины, а тех, что заявлены в декларации, по факту оказалось не более 7 % от общего объема.Как пояснил Александр Мартынов, заместитель начальника Бурятской таможни, основной объем перемещаемого товара был представлен не заявленными в декларации пиломатериалами из сосны сибирской кедровой (86%), пихты сибирской и осины. Кроме этого, фактический объем пиломатериала превышал указанный в декларации объем на 8%.Бурятская таможня возбудила два уголовных дела по статье 226.1 УК РФ за незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере. Проводятся неотложные следственные действия.Похоже именно кедр становится в последнее время вожделенной целью контрабандистов леса. Как сообщал «Номер один» , в Забайкалье вырубали кедр для контрабанды его в Китай. Объем незаконно заготовленной и вывезенной древесины оценивается в 13 миллионов рублей.Фото: Бурятская таможня