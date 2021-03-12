В Бурятии за сутки выздоравливают COVID-19 вдвое больше, чем заболевают

В стационарах получают лечение 693 пациента с новой коронавирусной инфекцией, амбулаторное лечение проходят 614 пациентов



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 34 862. Это на 73 случая больше, чем было в четверг, 54% (18 470) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 736 человек, двое- за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 73 новых случаев коронавируса: 58 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 3 065 человек.



В стационарах получают лечение 693 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 537. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 26.



Амбулаторное лечение проходят 614 пациентов с COVID-19, наблюдается 88 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 32 819 (+141) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 013 коек, занято – 693, свободно – 320 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,4%



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от человек 2 568 человек, с нарастающим итогом – 868 856 человек.



Фото: pixabay.com

