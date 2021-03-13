Счетная палата раскритиковала систему оздоровления несовершеннолетних в Бурятии

В организации детского отдыха нашли множество нарушений



Каждый год власти отчитываются, как замечательно в этом сезоне прошел детский отдых. Ну, кроме 2020-го, когда из-за пандемии никакого отдыха не было. Однако за отчетами чиновников скрывается вторая, «темная» сторона. Свет на нее упал во время недавней проверки Счетной палаты.



Пандемия подкосила



Аудиторы ведомства проверяли, как в Бурятии исполняется Закон «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия». Точнее, как справлялось с реализацией этого закона Министерство спорта и молодежной политики республики в 2019 и 2020 гг.



В предпандемийном, 2019 году в Бурятии работало 520 детских оздоровительных организаций, из них загородных стационарных оздоровительных лагеря - 28, санаторно-оздоровительных организации круглогодичного действия - 5, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием – 356, лагерей труда и отдыха - 69 и палаточных лагерей – 62. Тогда в них успели отдохнуть и оздоровиться около 48 тыс. детей. Из республиканского бюджета в этот год муниципальным образованиям на детский отдых было выделено 113 млн рублей и еще 43,5 млн рублей – Министерству спорта.



В «ковидном», 2020 году работали только две санаторно-оздоровительных организации круглогодичного действия, где побывали 1,5 тыс. детей. Из бюджета, ввиду ограничений, на эти цели потратили всего 25 с лишним млн рублей и еще 11,8 млн рублей выделено на возмещение затрат, связанных с неполной загрузкой пропускной способности организаций.



Лагеря родом из 30-х годов



Счетная палата, проверяющая целесообразность этих затрат, обратила внимание на то, что в госпрограмме по оздоровлению нет информации о текущем состоянии инфраструктуры для детского отдыха. Не описаны основные проблемы и приоритеты развития.



А проблем, как выяснилось, хватает. Например, нехватка мест для детского отдыха. Так, в имеющихся 28 загородных оздоровительных лагерях (ЗОЛ) республики за один летний сезон могут отдохнуть только 12 тысяч, или 9,5% детей в возрасте от 7 до 15 лет.



Такие оздоровительные лагеря имеются только в 13 муниципальных образованиях. В Бичурском и Тункинском районах лагеря вроде бы есть, но не работают. А в Курумканском, Мухоршибирском, Окинском, Хоринском, Муйском, Северо-Байкальском районах таковых лагерей и вовсе нет.



Но даже то, что есть, по факту находится в таком состоянии, что непонятно, как туда вообще можно привозить детей.



«Из 28 загородных оздоровительных лагерей 27 построены в прошлом столетии, в том числе четыре построены в 30-е годы, один - в 40-е, семь - в 50-е, семь - в 60-е, четыре - в 70-е, два – в 80-е, два - в 90-е и лишь один - в 2012 году», констатируют аудиторы Счетной палаты.



Вы только вдумайтесь: больше трети детских лагерей построено еще в сталинскую эпоху. А за последние 20 лет появилось только три новых лагеря.



«Фактический срок эксплуатации только спальных корпусов 19 ЗОЛ составляет более 50 лет, а именно в четырех загородных оздоровительных лагерях здания эксплуатируются 51, 57 и 59 лет, в десяти - от 60 до 67 лет, в одном - 73 года, в трех - 83, 84 и 89 лет, в одном - 92 года», - приводит печальные цифры Счетная палата.



При этом в 17 загородных оздоровительных лагерях из 28 капитальный ремонт спальных корпусов не проводился либо проводился частично. Если брать в расчет площадь, то 9,2 тыс. квадратных метров спальных корпусов (около половины) вообще не видели капремонта.



«Также отмечено, что в некоторых загородных оздоровительных лагерях спортивная инфраструктура имеет большой износ – от 70 до100%, – пишут аудиторы и приходят к выводу: - Необеспечение мер по приведению инфраструктуры отдыха и оздоровления детей в нормативное состояние может повлечь их выбытие из эксплуатации и, как следствие, снижение доступности услуг организаций отдыха детей и их оздоровления».



Трудный возраст



Еще один любопытный факт, который вскрыла Счетная палата при проверке, касается возраста детей, имеющих право на оздоровительный отдых. Так, в Бурятии путевки выдавались только детям от 7 до 15 лет включительно. Что противоречит приказу Министерства образования и науки РФ.



«Лагерь создается для детей в возрасте от 7 до 18 лет; школьный лагерь - для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях; трудовой лагерь - для лиц, достигших 14 лет; палаточный лагерь - для детей в возрасте от 10 до 18 лет. При этом дети, регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие физическую подготовку, могут приниматься в палаточный лагерь с 8 лет», - перечисляют аудиторы возраст и категории, на основании которых и должны работать чиновники в Бурятии.



«Таким образом, установленные возрастные пределы от 7 до 15 лет ограничивают доступность отдыха и оздоровления с использованием финансирования из республиканского бюджета 22,5 тыс. детей», - говорится в отчете Счетной палаты.



Казалось бы, обыкновенная бюрократическая формальность - пара цифр в документе, и… два десятка тысяч детей остались без отдыха.



Двойная оплата



Обнаружились и другие нарушения. Например, в части сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления. И речь идет не о каких-то формально-бюрократических вещах. Например, некоторые организации не предоставили справки о наличии или отсутствии судимостей своих работников, как того требует закон. Не все предоставили заключение о соответствии нормам пожарной безопасности.



Здесь уже речь идет не о формальных требованиях, которыми можно пренебречь. Ведь вряд ли какой-нибудь родитель захочет, чтобы воспитателем в лагере, где отдыхает его ребенок, был судимый человек. И тем более никто не захочет отправлять своего ребенка в лагерь, где пренебрегают пожарной безопасностью.



Что касается финансовых нарушений, то их также немало. Перечислим лишь самые вопиющие. Так, 421 тыс. рублей из бюджета потрачена на путевки для детей, которые не подходят по возрасту. Аудиторы пришли к выводу, что это не что иное, как нецелевое использование бюджетных средств.



Еще 125 путевок на сумму порядка 2 млн рублей выдано при отсутствии полного пакета документов. 40 путевок выписано без медицинских показаний.



«Имеются случаи двойной оплаты за путевки, в связи с чем установлены признаки переплаты родителями (70,6 тыс. рублей). Принимались заявления после включения в очередь на получение путевки (37 заявлений). Регистрация заявлений производилась с нарушением установленных сроков (просрочка от 1 до 7 месяцев). Некачественно проводилось уведомление родителей о включении ребенка в очередь на получение путевки (из 1264 уведомлений отправлено 89). В большинстве случаев не соблюдены сроки выдачи путевок (просрочка от 4 до 15 календарных дней)», - перечисляют аудиторы.



Таким образом, детский отдых в Бурятии на деле выглядит не таким уж благополучным, как пытаются нам рассказать каждый год чиновники. Столетние здания, бюрократические препоны, странные манипуляции с путевками… Все это говорит о том, что система отдыха и оздоровления детей нуждается в серьезном реформировании. Как в плане обновления инфраструктуры, так и в части создания более прозрачной системы контроля за тем, кто, как и где отдыхает.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: russianstock.ru

