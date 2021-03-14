«Все проходило за нашими спинами»

В Бурятии продолжается бурное обсуждение реорганизации работы медучреждений



Главный врач Станции скорой медицинской помощи раскритиковал предстоящее объединение с Центром медицины катастроф. Напомним, в нашей республике процедура реорганизации запланирована на 2021 год и уже утверждена Минздравом Бурятии.



Спорная реформа



Как ранее писал «Номер один», в 2019 году Минздрав России представил план мероприятий по реорганизации скорой медпомощи с целью развития трехуровневой системы оказания медицинской помощи в экстренной форме. В частности, в письме экс-министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой рекомендовано образование Единого центра скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф (ТЦМК) в регионах РФ.



В Бурятии процедуру планировали завершить до начала 2021 года, однако коронавирус перевернул многие планы, в связи с чем реорганизацию перенесли на текущий год. Как считают в Министерстве здравоохранения России, это позволит улучшить качество экстренных медицинских услуг. В частности, у упомянутых медучреждений появится единая диспетчерская служба.



Тем не менее у второго участника объединения возникло множество вопросов. В интервью с газетой «Номер один» свое мнение выразил главный врач Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Александр Нечунаев, весьма критически отнесшийся к предстоящему процессу. Как выяснилось, врачи специалисты ССМП не участвовали в разработке Стратегии развития санитарной авиации в Республике Бурятия, в которой спланировано объединение службы скорой помощи в Республике Бурятия в одно юридическое лицо с присоединением к ТЦМК.



- Мы в то время считали, что у нас регион самодостаточный, не будет принимать скоропалительных решений. Но в 2019 году принята Стратегия развития санитарной авиации в рамках модернизации здравоохранения. Это российская программа, в части первой которой - развитие медико-санитарной помощи. В Республике Бурятия Стратегия разрабатывалась сотрудниками медицины катастроф, не привлекая специалистов скорой медицинской помощи. Я с ней ознакомился неожиданно – пригласили на совещание по данной Стратегии. Мне было рекомендовано «не возмущаться, не сопротивляться и не возражать, а молча посидеть и послушать», я так и сделал. А уже после, ознакомившись с данной Стратегией на сайте Минздрава РБ, увидел отсутствие какой-либо логики между процессами присоединения Станции скорой помощи и развития санитарной авиации в Республике Бурятия. В любом проекте должны быть изложены цели, задачи, финансово-экономическое обоснование, наличие рисков, финансовые затраты, достижение результатов. Написанием Стратегии занимались работники ТЦМК, по моему мнению, имеющие достаточно низкий уровень компетенций именно в вопросах скорой медицинской помощи, - высказался Александр Нечунаев.



Поставили перед фактом



По словам главного врача, в конце января текущего года Станцию скорой медицинской помощи просто поставили перед фактом, что приказом Минздрава РБ уже создана рабочая группа по реорганизации ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» путем присоединения к нему ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи». На первом совещании рабочей группы Александр Нечунаев выразил недоумение и особое мнение по данной реорганизации, которая, по его мнению, приведет к ликвидации Станции скорой помощи города Улан-Удэ.



- Изначально все проходило за нашими спинами. А на все мои доводы против проводимой реорганизации и о возможных рисках никакой реакции со стороны членов рабочей группы не последовало. У сотрудников Станции скорой помощи возникли вопросы, почему значительно большая по мощности организация, существующая почти 90 лет , с количеством работников более 600 человек, должна присоединиться к маленькой, недавно созданной медицинской организации с четырьмя медицинскими бригадами, из которых три дислоцируются в притрассовых пунктах Республики Бурятия. Не абсурд ли это - присоединение скорой помощи к медицине катастроф в угоду одному лицу? В силу ряда причин реорганизацию в предложенном виде считаем преждевременной, - высказал свое мнение главный врач ССМП Александр Нечунаев.



Он заострил внимание на нескольких аспектах.



- Во-первых, отсутствие нормативно-правовой базы по объединению на уровне Российской Федерации. Письмо экс-министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой носит лишь рекомендательный характер. Имеется всего 17 регионов, где это объединение произошло, причем в десяти из 17 регионов присоединили ТЦМК к скорой помощи, а не наоборот. Кроме того, по Сибири и Дальнему Востоку такого опыта еще не было. Во-вторых, в рамках национального проекта «Здравоохранение» на Станции скорой помощи идет процесс цифровизации и создания единой диспетчерской службы, внедрена новая подпрограмма «Скорая медицинская помощь», которая будет тиражирована на всю Службу скорой помощи Республики Бурятия, то есть Станция скорой медицинской помощи города Улан-Удэ поступательно развивается, - отметил главврач ССМП.



Социальная напряженность



Кроме того, присоединение к Центру медицины катастроф создаст социальную напряженность в обществе как минимум из-за той части коллектива, которая попадет под сокращение. В ССМП работают люди с семьями, пенсионеры, и, как отметил Александр Нечунаев, они все рискуют пополнить армию безработных. Речь идет предварительно о 90 – 100 людях. Как минимум будет нарушено их конституционное право на труд.



- Помимо этого, ссылка на объединение ресурсов двух медицинских организаций для «улучшения доступности и качества скорой медицинской помощи» является несостоятельной. Фактически при реорганизации количество бригад скорой медицинской помощи не увеличится, так как исполнение Порядка оказания скорой медицинской помощи приведет к уменьшению бригад, тем самым будут нарушены конституционные права жителей Улан-Удэ на доступную и качественную скорую помощь. При этом, отмечу, в настоящее время оказание скорой помощи населению осуществляется на должном уровне в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами. В 2020 году медицинские работники Станции скорой помощи нашего города стояли на передовом фронте, выдержали работу в тяжелейших условиях с сокращенным количеством бригад, но достойно справились с двумя волнами новой коронавирусной инфекции, обслужили более 10 000 вызовов к пациентам с установленным диагнозом и подозрением на COVID, - высказался Александр Нечунаев.



Как отметил главный врач, на ССМП нет проблем как организационного, так и финансового характера, из-за чего можно было ликвидировать учреждение: кредиторской задолженности нет, заработная плата достойная, задержек нет, лекарственные препараты и оборудование имеются в полном объеме. Имеющиеся проблемы являются одинаковыми для всей России - это кадры и автотранспорт.



- У коллектива скорой помощи создается впечатление, что все это делается в угоду одному лицу. В связи с потенциальным объединением в коллективе присутствует высокая напряженность. Несмотря на все усилия по работе с коллективом, некоторые сотрудники уже готовы уволиться. Я ответственен за коллектив, который хотят присоединить к другому учреждению. Понимаю, что, возможно, буду подвергнут преследованию со стороны руководства за данное интервью. Мне важна судьба моих работников, которые будут переходить в ТЦМК, и при этом отдельные из них потеряют право на досрочную пенсию. Люди уже ищут другую работу, многие хотят уволиться и уехать в другие регионы из-за этой реорганизации, - добавил главврач.



Александр Нечунаев обращается к главе Республики Бурятия с просьбой прекратить предстоящую «абсурдную реорганизацию с ликвидацией Станции скорой медицинской помощи города Улан-Удэ в условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, предстоящих политических мероприятий».



Надежда Бедолагина, «Номер один».