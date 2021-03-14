Житель Улан-Удэ обвинил врачей в потере глаза

Михаил подал в суд на республиканскую клиническую больницу и выиграл дело

30-летний улан-удэнец лишился зрения на один глаз, как и самого глаза. Он уверен, что стал жертвой недобросовестной работы врачей. Михаил подал в суд на республиканскую клиническую больницу и выиграл дело. Теперь он занят поисками таких же, как он, пострадавших от медиков глазного отделения республиканской больницы. Впрочем, особо искать не пришлось. Только за два дня на его призыв в соцсетях откликнулось порядка 20 пострадавших.Это случилось в 2019 году в ноябре. Житель Улан-Удэ Михаил (он попросил не указывать свою фамилию. – Прим. ред.) в тот злополучный день ремонтировал бытовую технику. Работа с металлическими предметами и зубилом привела к тому, что в глаз мужчине попал миллиметровый железный осколочек, а вернее, небольшая крошка.- Я все видел этим глазом, куда попала крошка, но был единственный эффект – ощущение, словно кровь переливается внутри. Вызвал жену, и мы на огромной скорости помчались в республиканскую больницу, - вспоминает Михаил.Как оказалось, спешили зря. В больнице делать обследования, оказывать срочную помощь не особо торопились. И даже подробный рассказ о том, как именно произошла бытовая травма, врача не смутил.- Я зашел в кабинет неотложной помощи офтальмолога. Врач осмотрела меня. Сказала, что у меня просто ушиб. Я начал спорить, мол, ушиб это когда мячом в глаз попадут или в драке ударят, причем тут инородное тело в глазу? Но со мной говорили с позиции, что, мол, врачу видней. Выписали капли и отправили домой. Сказали две недели покапать и все будет хорошо.Однако ощущение дискомфорта, сильная боль не покидали. На следующий день Михаил снова поехал в республиканскую больницу.- Я рассказал о своем состоянии, на что получил ответ: «Ну давайте сделаем рентген». Причем с таким одолжением, хотя они обязаны были сделать этот снимок сразу. После рентгена сообщили то, что я и так знал: «У тебя осколок в глазу». Меня положили в больницу и почему-то только поздно вечером назначили операцию.Осколок вытащили. Но, казалось бы, простейшая операция имела далеко непростые последствия. Михаилу становилось только хуже. Поднялась высокая температура.- Мне сказали: «Ты езжай в Читу, там тебе помогут». И за дверь выставили, как собачонку. Меня сильно морозило, била дрожь. На железнодорожном вокзале билетов не оказалось. Мама договорилась, чтобы поехал в Читу на автобусе. Я всю ночь трясся в салоне, как труп, настолько мне было плохо, - говорит Михаил.Ехать с катетером в глазу пришлось в маршрутке всю ночь. На утро еще одна операция. Читинские медики трудились над пациентом почти шесть часов. Однако о спасении глаза уже речи не шло - слишком запущенный случай, инфекция попала внутрь. Все загноилось настолько, что пришлось удалить большую часть глаза и хрусталик, вместо этого закачали силикон с противовоспалительными средствами. Как поясняют специалисты, если инфекция попала внутрь глаза в момент травмы, спасти орган зрения уже невозможно.- Когда в клинику Читы приехал, там все операции отменили из-за меня. Сказали, что я в очень запущенном состоянии нахожусь. Воспалительный процесс серьезный. Что у меня от гноя растворило полностью сетчатку, глаз теперь восстановлению не подлежит. Речь уже шла о спасении жизни. Потому что сетчатка соединена напрямую с мозгом. И мне срочно убирали все воспаления в течение шести часов. Глаз сохранили просто для эстетики. Он у меня полностью не видит. Туда закачали силиконовое масло, сохранили подвижный нерв, - рассказывает Михаил.Михаил благодарен и по сей день восхищается профессионализмом и слаженностью работы иногородних медиков.- В Чите так оперативно, слаженно, профессионально действовали, я такую работу нигде не встречал. Когда там находился, у меня было ощущение, что я за границей, настолько комфортные там условия для пациентов. И люди все неравнодушные, отзывчивые, - отмечает улан-удэнец.После операции пациенту нужно было вновь обращаться к врачам, однако после пережитого рисковать Михаил больше не хочет. Даже для того, чтобы снять швы, он теперь ездит в Читу.- Я два раза ездил в Читу силикон закачивать в глаз. И даже для того, чтобы снять швы, мне приходилось это делать в Чите. Потому что в нашу больницу я как боялся, так и боюсь обращаться. И хочу других людей предостеречь, - говорит Михаил. – Тем более что в Чите я неоднократно видел и разговаривал с пациентами из Улан-Удэ, они так же приезжали переделывать огрехи после операций наших медиков, в частности, после хирурга, оперировавшего и меня.Пациент Республиканской больницы им. Семашко начал судиться с медучреждением. И адвоката, и самого пострадавшего шокировало то, как себя вели и что говорили на судебных заседаниях медики. По словам Михаила, врачи перед ним по сей день не только не извинились, но и всячески пытались уйти от ответственности.- Проведено несколько экспертиз, доказавших вину медиков. Однако врачи по-прежнему утверждают, что все делали правильно и ни в чем не виноваты. Хотя нарушений было много, начиная с того, что при такой травме мне были обязаны оказать экстренную помощь. Сделать рентген, биоскопию и прочие процедуры. И сразу же направить на операцию. А мне даже диагноз не смогли поставить верный, несмотря на то, что я подробно объяснял, что со мной случилось. На суде врач, что принимала меня в кабинете неотложной помощи, так и сказала: «мы кому-то делаем рентген, а кому-то нет». На вопрос адвоката, от чего зависит это решение, толком ничего не объяснила, - возмущается улан-удэнец.Много вопросов на суде возникло и по поводу операции, которую Михаилу делали в республиканской больнице. В частности, медучреждение уверяет, что оперативное вмешательство сделано в стерильных условиях и качественно. Даже факт того, что пациента отправили на улице с катетером в глазу, медики опровергают.Тем не менее, в конце концов, суд первой инстанции встал на сторону пострадавшего и присудил больнице выплатить 400 тыс. рублей в качестве морального ущерба, снизив на 100 тысяч сумму, запрошенную истцом. Сейчас обе стороны подали апелляционные жалобы в Верховный суд Бурятии.- Да, я выиграл и получу какие-то деньги. Но мне ни за какие деньги не вернуть глаз, понимаете? И обидно, почему они смотрят двумя глазами, а я по их вине - одним. Тем более что уверен, что маленькая железная крошка – это не столь сложная проблема, чтобы до такой степени ее усугубить. Поясню на примере своего друга, который пилил железо болгаркой и большой кусок раскаленного железа попал ему в глаз. Он тоже попал в больницу, но в Чите. Там с таким проникающим ранением и ожогом глаза справились. Сразу выбрав правильную тактику лечения. Сейчас ему глаз полностью восстановили, - сравнивает Михаил. – А у меня от какой-то крохотной песчинки глаз не спасли. Если бы они хотя бы воспалительный процесс убрали, правильно использовали антибиотики, то сетчатка осталась бы целая и мне в Чите полностью восстановили бы зрение.Сейчас из-за повышенной нагрузки зрение на втором глазу ухудшается. У мужчины, отслужившего в армии, меткого стрелка, зрение упало уже до минус трех. И никто не знает, что будет дальше.- В нашей стране для людей с одним глазом инвалидность не предусмотрена. Но я себя теперь ощущаю неполноценным человеком. Мне нельзя ходить в баню, долго находиться на жаре, переохлаждаться, поднимать тяжелое, мыться лишний раз тоже нельзя. Нервничать нельзя. Водить машину. Мне ничего нельзя. Я считаю, что эти люди, кто меня «лечил», не должны работать в больнице.На днях Михаил бросил клич в соцсетях, призвав таких же, как он, пострадавших, бороться за свои права. Только за два дня мужчина насчитал больше 15 обращений. Все они когда-то тоже проходили лечение глаз в Республиканской больнице им. Семашко. Мы связались с некоторыми из таких пострадавших.Так, Марина Ессен в 2013 году оперировалась у того же врача, что и Михаил.- В 2013 году мне он же сделал операцию по удалению катаракты. Сделал неправильно, порвал капсулу. Из-за чего хрусталик не встал так, как нужно, он у меня плавал внутри. Первая операция была 40 минут. Вторая - час двадцать. Во время операции капается новокаин, больше ничего. Было очень больно, а еще сильнее – обидно, - вспоминает Марина. – Потом врач меня не просто выписал, а будто выкинул оттуда со словами: «через полгода придешь, все встанет на место». Ему было все равно.Женщина обратилась в филиал иркутской глазной больницы, где ей подтвердили, что капсула порвана, есть ряд осложнений и операцию нужно срочно переделывать, потому что может отойти сетчатка.- Я поехала в республиканскую больницу, конечно, с криками. Там меня попросили успокоиться, тут же сказали, что положат в коммерческую палату. Потом провели еще одну операцию. Но через три месяца мой окулист сказал: «Ваш хрусталик опускается все ниже и ниже». Еще сказали, что у меня «весь глаз изрезанный». Через пять лет хрусталик «вывалится». Пришлось срочно ехать в Читу, где меня прооперировали.По словам пострадавшей, в Чите она стала свидетелем того, что во многих палатах лежат пациенты из Бурятии: «Когда я лежала в больнице читинской, там 50% пациентов - из с Улан-Удэ. В основном они приехали переделывать что-то после врачей из Бурятии».Сейчас улан-удэнка ищет деньги на адвоката и также готова подать в суд.- Мне объяснили, что по таким врачебным делам срок давности роли не играет. И здесь дело не только в том, что причинен вред здоровью, но и жуткое отношение к людям меня возмущает. Бежишь за врачом по коридору, задаешь вопросы, а он через плечо бросает какие-то фразы. Что понял, что нет – твои проблемы. Нельзя таким людям работать в больницах, – уверена Марина Ессен.Василиса Шишкина, "Номер один".Комментарий Минздрава РБ: «При первичном обращении М. А. в глазной травмпункт имелись сложности диагностики травмы глаза в связи с отсутствием внешних признаков проникающего ранения глаза, в связи с чем не назначена и не проведена рентгенография глазницы. Согласно стандарту медицинской помощи больным с травмами глаза и глазницы, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 21.05.2007 №343 частота проведения рентгенографии глазницы составляет 0,7, то есть в 70% случаев.

При повторном обращении пациент госпитализирован, выполнена рентгенография глазницы, выявлены показания для оперативного лечения. Оперативное вмешательство выполнено врачом-офтальмологом с опытом работы в условиях операционной с соблюдением правил асептики и антисептики.



Согласно информации ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 13 марта 2020 года А. М. подано исковое заявление в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ в отношении ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» о возмещении морального вреда в размере 500 000 рублей в связи с ненадлежащим качеством оказания медицинской помощи.



В рамках судебного разбирательства проведена независимая экспертиза в ГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» № 479 от 28.09.2020 г., по результатам которой не дано однозначных выводов, подтверждающих факты ненадлежащего качества оказания медицинской помощи, повлиявших на потерю зрения на один глаз у пациента.



10 декабря 2020 года Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований пациента в размере 400 000 рублей. С данным решением руководство ГАУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» несогласно, в связи с чем 15 февраля 2021 года в Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ поддана апелляционная жалоба. В настоящее время судебное разбирательство по этому вопросу продолжается.



Минздравом РБ будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности по оказанию медицинской помощи пациенту М. А.»