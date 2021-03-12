У покусанной собаками улан-удэнки с трудом заживают раны

Близкие Татьяны Лоскутниковой рассказали о состоянии девушки

Родственники покусанной собаками 20-летней Татьяны Лоскутниковой рассказали в социальных сетях о самочувствии девушки. Недавно Таня получила подарки от одногруппниц и одноклассницы.- Одноклассница Танюши и девочки-одногруппницы отправили подарки! Спасибо вам, девушки, за всё! Столько положительных эмоций у Тани! Улыбается и щебечет. По поводу заживления ран пока не всё так радужно. Шов на боку разошелся второй раз уже, да что такое-то. Медперсонал делает всё возможное и невозможное, благодарим каждого из них за тяжелый труд. Всё будет хорошо! Верим в это вместе с вами! – высказались близкие.Во время праздников родные Тани рассказали, что на сейчас у девушки приживается пересаженная кожа.-Ждем, когда приживется кожа! Стараемся меньше двигаться, чтобы ничего нигде не сместилось! Время и терпение сейчас - наши главные помощники в выздоровлении, - написали на странице.Напомним, в конце декабря минувшего года Татьяна Лоскутникова стала жертвой нападения безнадзорных собак. Девушка получила тяжелые увечья, в крайне тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Спустя время Таню транспортировали в столицу страны для продолжения реабилитации. Сейчас девушка проходит лечение в клинике имени Сеченова.фото: из соцсетей близких