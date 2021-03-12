Двое жителей Улан-Удэ вновь пострадали от укусов собак

Бойцовская собака, которую выгуливал пьяный хозяин, едва не загрызла мужчину



В Улан-Удэ на улице хозяйская бойцовская собака едва не загрызла мужчину. Накануне утром 56-летний врач-стоматолог шел на работу в поликлинику по улице им. Павлова. Возле дома №3 на него неожиданно сзади напала бойцовская собака, которая разорвала куртку и прокусила руку, сообщили в Комитете городского хозяйства.



Мужчина отбивался от собаки десять минут, к сожалению, в этот момент не было прохожих, кто смог бы ему помочь. Как оказалось, рядом находился хозяин собаки, который был сильно пьян и не отзывал животное. Отбившись от собаки, пострадавший смог снять видео как хозяин заходит к себе домой, после сразу обратился в травмпункт. Происшествием в настоящее время занимается полиция.



Также 11 марта в Железнодорожном районе днем на улице им. Любови Шевцовой собака, выбежавшая из ограды дома, напала на 10-летнюю девочку, проживающую на соседней улице, покусав ей ноги и правую руку. Девочка после осмотра врачами отпущена на амбулаторное лечение. Этим происшествием тоже занимаются правоохранительные органы.



Напомним, в Улан-Удэ за самовыгул собак в настоящее время выписывают более высокие штрафы. С 8 февраля в законную силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». Теперь за нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.



С декабря 2020 года по март 2021 года Управлением административного контроля в ходе мобильных рейдов составлено 316 протоколов. Административными комиссиями рассмотрено 302 протокола, наложено штрафов на сумму 264 600 рулей, в т.ч. за допущение нападения домашнего животного на человека рассмотрено 10 протоколов, наложено штрафов на сумму 21 500 рублей.



С 8 февраля 2021 года, с момента вступления в силу изменений, предусматривающих увеличение штрафных санкций, рассмотрено 44 протокола и наложено штрафов по новым санкциям на сумму 130 000 рубей.



С 1 марта 2021 года в Улан-Удэ работает компания ООО «Байкалагроветторг» по отлову безнадзорных животных. Эта компания обязана в течение всего 2021 года обеспечить оказание услуг в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». Компания производит отлов в срок, не превышающий 10 дней с момента поступления заявки, и производит отлов агрессивных с социально опасным поведением животных в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки. Переданные в приюты животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах, подлежат возврату владельцам.



Фото: КГХ

