В Улан-Удэ вновь заработала «Фабрика процессов»

За полгода на ней пройдут обучение представители 13 предприятий Бурятии







В Улан-Удэ после вынужденного закрытия из-за режима самоизоляции вновь заработала «Фабрика процессов», где сотрудники разных предприятий учатся бережливому производству. За полгода на фабрике пройдут обучение представители 13 предприятий республики, участвующих в национальном проекте «Производительность труда», сообщили в минэкономике республики.



Первым потоком на фабрике начали обучение сотрудники АО «Бурятхлебпром» в составе 16 человек. В дальнейшем двери учебной площадки будут открыты для всех предприятий республики.



«Одна из главных задач нацпроекта – рост производительности труда на предприятиях. Чтобы обеспечить его, необходимо применение инструментов бережливого производства. Интерактивный обучающий формат «фабрики процессов» для предприятий различных сфер деятельности будет способствовать этому», - отметил Виктор Винокурцев, заместитель министра экономики Бурятии.



«Республика - первый регион Дальневосточного федерального округа, который присоединился к реализации национального проекта «Производительность труда» в 2019 году по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова. Хочется всем участникам пожелать плодотворной работы и успехов», - подчеркнула Ирина Смоляк, заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по проектному управлению – председатель Комитета по проектному управлению.



Напомним, первая в Дальневосточном федеральном округе учебная площадка «Фабрика процессов» открылась в сентябре 2020 года на АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Для этого в 2019 году заводу была предоставлена государственная поддержка в виде гранта в сумме 4,5 миллиона рублей. «Фабрика процессов» создана по стандартам федерального центра компетенций для организации обучения сотрудников предприятий республики принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов в рамках национального проекта «Производительность труда».



Фото: egov-buryatia.ru/minec

