В Бурятию вернется зима

В республике 14-15 марта ожидаются похолодание, снег и метели



В Бурятии 14 марта и в первой половине ночи 15 марта ожидается резкое ухудшение погоды: усиление северо-западного ветра до 22 метров в секунду, местами очень сильный ветер до 29 метров в секунду, снег, метели, понижение температуры на 10 градусов и более. На дорогах гололедица, накаты, снежные заносы.



Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Бурятии со ссылкой на прогноз синоптиков. Специалисты МЧС рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

В частности, водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, а в случае выезда - максимально учитывать погодные условия, дорожную обстановку и соблюдать правила безопасности дорожного движения.



При усилении ветра, находясь на улице, также лучше соблюдать меры предосторожности, а лучше ограничить выход из зданий.



С понижением температуры необходимо уделять повышенное внимание отопительным и электрическим приборам. При скачках напряжения в электрической сети немедленно обесточьте все электробытовые приборы.

Важно взять под особый контроль детей, не оставлять без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.



В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».



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