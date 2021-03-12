Россия и Монголия решили повоевать. Вместе против террористов

Первая конференция по планированию российско-монгольского военного учения «Селенга-2021» состоялась в Хабаровске



Планирующая конференция по подготовке международного учения «Селенга-2021» состоялась в «онлайн» формате в штабе Восточного военного округа в Хабаровске, сообщили в пресс-службе ВВО.



Мероприятие прошло под руководством начальника управления боевой подготовки штаба округа генерал-майора Артура Шемайтиса и начальника отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. От Монгольской стороны в конференции приняли участие представители генерального штаба ВС Монголии.



В ходе переговоров российская и монгольская стороны согласовали тему, сроки и место проведения предстоящего учения, медицинское и тыловое обеспечение, порядок перемещения подразделений российского контингента от станции погрузки до полигона на территории Монголии и обратно.



Кроме того, представители командования ВВО и ВС Монголии в ходе дальнейших планирующих конференций проработают план культурно-досуговых мероприятий, посвященных 100-летию Вооруженных сил Монголии. Юбилей монгольскими военнослужащими отмечается в текущем году.



Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования. «Селенгу» запланировано провести в начале октября на одном из полигонов в Монголии.



Фото: function.mil.ru

