12.03.2021
Россия и Монголия решили повоевать. Вместе против террористов

Россия и Монголия решили повоевать. Вместе против террористов

Первая конференция по планированию российско-монгольского военного учения «Селенга-2021» состоялась в Хабаровске

Планирующая конференция по подготовке международного учения «Селенга-2021» состоялась в «онлайн» формате в штабе Восточного военного округа в Хабаровске, сообщили в пресс-службе ВВО.

Мероприятие прошло под руководством  начальника управления боевой подготовки штаба округа генерал-майора Артура Шемайтиса и начальника отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. От Монгольской стороны в конференции приняли участие представители генерального штаба ВС Монголии.

В ходе переговоров  российская и монгольская стороны согласовали тему, сроки и место проведения предстоящего учения, медицинское и тыловое обеспечение, порядок перемещения подразделений  российского контингента от станции погрузки до полигона  на территории Монголии и обратно.

Кроме того, представители командования  ВВО и ВС Монголии в ходе дальнейших планирующих конференций  проработают  план  культурно-досуговых мероприятий, посвященных 100-летию Вооруженных сил Монголии. Юбилей монгольскими военнослужащими отмечается в текущем году.

Совместное российско-монгольское военное учение «Селенга» направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов ликвидируют условные незаконные вооруженные формирования.  «Селенгу» запланировано провести в начале октября на одном из полигонов в Монголии.

Фото: function.mil.ru
Россия Монголия связи учения
^