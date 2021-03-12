В Бурятии озеро Байкал продолжают загрязнять нечистотами

На очистные потратили 150 миллионов, но они не справляются со своей задачей





Очистные сооружения и управляющую компанию в Кабанском районе привлекли к административной ответственности, обязали выплатить штраф и возместить нанесенный вред окружающей среде. С жалобой на слив нечистот с очистных сооружений в городе Бабушкине в Росприроднадзор обратился местный житель. По его обращению Управление провело административное расследование в отношении ООО «Комплекс очистных сооружений» города Бабушкина.

По итогам расследования ООО «КОС» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей. Также рассчитан ущерб, причиненный реке Мысовка при эксплуатации очистных сооружений. Сумма ущерба составила 4,4 млн рублей, сообщает Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.Отметим, что река Мысовка – приток первого порядка озера Байкал.Очистным сооружениям Бабушкина Росприроднадзор направил требование о возмещении вреда в добровольном порядке. В случае отказа Управление будет взыскивать деньги через суд.Напомним, «Номер один» неоднократно писал о том, что очистные сооружения в городе Бабушкине, на строительство которых в 2013 году потрачено 157 млн рублей из федерального бюджета, не справляются со своей задачей. Бывший глава Бабушкина Виктор Ларюшкин признавался СМИ, что при строительстве очистных использовались тонкие сэндвич-панели, не рассчитанные на суровые зимы. Помимо некачественных стройматериалов, на очистных постоянно выходило из строя оборудование, а специалистов, способных его починить и управлять, в районе не было. Также генподрядчик ООО «Водпроектстрой» ввел в эксплуатацию только два цикла очистки при необходимых четырех.На схожем нарушении природоохранного законодательства попалось ООО «ЖКХ Выдрино». По обращению неравнодушного жителя поселка инспекторы Росприроднадзора провели административное расследование в отношении ООО «ЖКХ Выдрино».В ходе расследования выявлено нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств. Вынесено постановление о признании компании виновной в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.15 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей, сообщают в ведомстве.Также по выявленным нарушениям ряда статей Водного кодекса РФ и Закона «Об охране окружающей среды» «ЖКХ Выдрино» выдали предписание о принятии мер к недопущению сброса сточных вод с превышением допустимого содержания загрязняющих веществ.Администрации Кабанского района как собственнику очистных сооружений направили представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.Установлено, что реке Снежной причинен вред сбросом загрязняющих веществ в составе сточных вод ООО «ЖКХ Выдрино». Размер вреда, по расчетам специалистов Управления Росприроднадзора, составил более 1,9 млн рублей, уточняют в ведомстве.Отметим, в Выдрино работают старые очистные сооружения, построенные порядка 50 лет назад. Проведенный в 2012 году ремонт очистных ситуацию не исправил - нормы содержания в воде тяжелых металлов, нефтесодержащих отходов по-прежнему превышают допустимые показатели.На реконструкцию и модернизацию очистных сооружений, осуществляющих прямые сбросы в реки, впадающие в Байкал, требуются сотни миллионов рублей. Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» предусматривал достаточные средства, чтобы построить все очистные сооружения и запустить их в эксплуатацию еще в начале 2000-х. Однако возможность была упущена и республике остается пожинать плоды беспечности.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»