В Бурятии сократилось число выявленных в банках поддельных денег

Впрочем, бдительности терять не стоит, предупреждают специалисты



В 2020 году кассиры банков, работающих в Бурятии, выявили 41 поддельную российскую банкноту — на 28% меньше, чем в 2019 году. Из них 40 фальшивок— пятитысячные, еще одна— тысячная. Кроме того, обнаружены три стодолларовые фальшивки — в два раза меньше, чем годом ранее, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



«В 2020 году число выявленных в банках поддельных банкнотв Бурятии снизилось. Но, все же, призываю жителей республики не терять бдительности. Всегда при наличных расчетах проверяйте деньги — как минимум по 3-5 защитным признакам. На банкноте номиналом 5000 рублей в водяных знаках на просвет должен быть виден переход от темных к светлым оттенкам. Герб Хабаровска при изменении угла наклона должен менять цвет с малинового на золотисто-зеленый. Защитная нить с голографическим покрытием должна быть внедрена в бумагу. Скрытые изображения должны быть видны только под определенным углом наклона. Как они должны выглядеть на настоящих купюрах, можно узнать с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России» или на официальном сайте Банка России. При малейших сомнениях лучше отказаться от купюры», — пояснил Виталий Пономарев, заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.



Чаще всех с наличными деньгами имеют дело работники сферы торговли. Поэтому специально для кассиров розничных сетей Банк России разработал программу дистанционного обучения. Занятия бесплатные, доступны в любое время на сайте Университета Банка России.



Фото: Банк России

