Против своих

Действия нового руководства «Экоальянса» пошли вразрез с установками правительства и «Единой России»





В Улан-Удэ остановлена работа мусоросортировочной станции № 2 - единственной, которая действовала в городе с населением свыше 439 тысяч человек. Работники отправлены в отпуска, оплачиваемые или нет - не уточняется.

МСС № 2, расположенная на улице Забайкальской, простаивала шесть лет пока с началом «мусорной реформы» не была включена в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, реконструирована и запущена командой бывшего директора «Экоальянса» Игоря Алексеева в 2019 году. Станцию торжественно открыли в день получения лицензии, все подготовительные работы были выполнены заблаговременно.- Мощность этой станции позволит перерабатывать мусор объемом 40 тысяч тонн в год. Этим мы достигаем основных задач: снижение тарифной нагрузки для населения, снижение нагрузки на полигон ТКО, недопущение новых несанкционированных свалок и в конечном итоге улучшение экологической обстановки. Наша задача - запустить комплекс не только по сортировке, но и по переработке всех отходов, - сказал на открытии МСС № 2 тогда еще и.о. руководителя администрации и кандидат в мэры Улан-Удэ Игорь Шутенков.Обязательность сортировки отходов неоднократно подчеркивал в связи с началом «мусорной реформы» глава Бурятии Алексей Цыденов.Позитивно оценила запуск и работу МСС № 2 известный эколог, ныне врио министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.- Я проверяла работу станции, была на ее открытии. Там сортируются разные фракции: жестяные банки, пластик, стекло, бумага - на выходе линия выдает прессованные брикеты, которые идут на переработку в другие регионы. Дальше нужно двигаться в сторону переработки, - говорила она.МСС № 2 отработала без сбоев полтора года, сначала в одну смену, затем в две, последовательно наращивая объемы сортировки и количество рабочих мест. Однако назначенный в январе новый директор «Экоальянса», депутат Народного Хурала и президент ТПП Бурятии Дмитрий Дружинин с ходу стал заявлять (в том числе на совещании у главы республики Алексея Цыденова), что станция «генерирует убытки» и запуск МСС №1 на Ботанической нецелесообразен. Но ничто, казалось бы, не предвещало остановки уже действующей мусоросортировочной станции. Скорее всего, «антикризисным менеджером» регоператора это решение было принято без обсуждения с руководством республики.В Улан-Удэ муниципальный полигон ТКО переполнен, и захоронение отходов осуществляется на частном полигоне, где расценки существенно выше. Поэтому сортировка имела прямой экономический смысл как способ снижения одного из основных расходов «Экоальянса» - платы за прием ТКО по объему или весу. Но, видимо, новое руководство регоператора предпочитает больше платить частной компании.Между тем, с 1 января 2021 года начали действовать Единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов, утвержденные постановлением правительства России. В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, указано, что захоронение и сжигание отходов возможно только в тех случаях, когда они непригодны для переработки. То есть предварительная сортировка мусора с извлечением из него всего, что может быть использовано в качестве вторичного сырья, становится обязательной. Заводам и полигонам, построенным до 2021 года, дано время на модернизацию и приведение в соответствие новым требованиям до 1 января 2026 года.«Единой Россией» в рамках партийного проекта «Чистая страна», куратором которого в Бурятии является Дмитрий Дружинин, также декларируется задача, цитируем, «изменить накопительную модель обращения с ТКО на перерабатывающую». А переработка без сортировки, разумеется, невозможна...По мнению экспертов, остановка уже действующей мусоросортировочной станции в Улан-Удэ идет вразрез с целями государственной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, это решение нового руководства «Экоальянса» может негативно отразиться на планах Минприроды РБ по получению финансирования из федерального бюджета. На днях пресс-служба ведомства сообщила о том, что «подготовлена проектно-сметная документация для строительства двух мусорообрабатывающих комплексов. Дополнительно, еще по трем, проектно-сметная документация находится на стадии разработки».- В адрес Минприроды России нами направлены предложения о содействии в решении вопроса финансирования строительства объектов по обработке, утилизации и захоронению отходов на территории Республики Бурятия. Данные предложения находятся пока на стадии рассмотрения, - уточнила врио министра природных ресурсов и экологии РБ Наталья Тумуреева.Но как просить у центра деньги на новые объекты, если даже работавшая МСС № 2 остановлена? А как проводить ликвидацию несанкционированных свалок, которых в Бурятии, по данным Минприроды, насчитывается свыше четырех сотен? В том числе - в центральной экологической зоне Байкала, где захоронение отходов в принципе запрещено законом. Уже в этом году должна начаться ликвидация свалки в Усть-Баргузине, по которой принято судебное решение. На эти работы, по словам Натальи Тумуреевой, выделено 432 млн рублей. Но куда девать тысячи кубометров накопленного мусора? Везти на частный полигон и сдавать за коммерческую плату без сортировки? Так можно все выделенные средства растранжирить, обогатив владеющую полигоном компанию. А что делать, когда и этот полигон переполнится, что произойдет очень быстро, учитывая объемы мусора?Кстати, еще в августе 2018 года Советский районный суд указал, что именно длительное неиспользование мусоросортировочных станций при мэре Александре Голкове повлекло переполнение имеющихся полигонов.Есть версия, что остановка МСС № 2 в Улан-Удэ может быть не только фактором, блокирующим значимые экологические проекты, но и формой давления нового руководства «Экоальянса» на мэрию (город является собственником обеих станций, у регоператора они в долгосрочной аренде), правительство и Народный Хурал с целью получения очередных бюджетных субсидий под предлогом «модернизации мусоросортировочных станций» либо повышения тарифа для населения и бизнеса за счет инвестиционной надбавки.Фото: «Номер один»