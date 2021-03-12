«ТимлюйЦемент» завершил ремонт вращающейся печи №1

Подготовка оборудования цеха «Обжиг» велась к «высокому» строительному сезону



В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подготовка оборудования цеха «Обжиг» к «высокому» строительному сезону стартовала с ремонта вращающейся печи №1, сообщили в пресс-службе холдинга.



При осмотре печного агрегата обнаружился критический абразивный и термический износ бронефутеровки и стаканов рекуператорного узла. Изначально планировалось обновить только один из них, но в итоге приняли решение заменить все 10 стаканов, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования в период пиковых нагрузок. Специалисты произвели демонтаж старых и монтаж новых запчастей, после чего выполнили футеровку порога печи огнеупорным кирпичом марки ШЦУ на участке 0,8 погонного метра.



Также во время текущего ремонта была проведена полная замена второй панели в зоне спекания, на четвертой панели в районе шестого бандажа обновлено три из пяти погонных метров футеровки.



При проведении футеровочных работ в этих зонах применен периклазоплеонастовый огнеупор марки ППЦ-80, в составе которого есть герцинит. Новый материал придает изделиям необходимые физические свойства, в том числе способность образовывать обмазку (защитное покрытие футеровки). Также герцинит характеризуется устойчивостью к химической коррозии.



Параллельно с футеровочными работами подрядчики выполнили замену 276 жаропрочных цепей на участке №4. Также заварены трещины на корпусе печи, протянуты лейки рекуператора, отревизированы механизмы встряхивания электрофильтра и система пылевозврата.



«Несмотря на выполнение дополнительных незапланированных работ, ремонтные мероприятия окончены в срок, печь запущена в работу. В настоящее время производятся шлифовка бандажей и регулировка роликоопор печи – это обеспечит нормальный, плавный ход агрегата. Ранее подобной процедуры на тимлюйской площадке не проводилось. Рассчитываем, что она даст хорошие результаты», – отметил начальник цеха «Обжиг» ООО «ТимлюйЦемент» Игорь Чуев. Эти работы планируется завершить в двухнедельный срок.



Фото: «ТимлюйЦемент»



