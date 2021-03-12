Жительница Улан-Удэ в суде ответит за контрабанду сибутрамина

Посылку с опасным веществом она получала на почте, где и была задержана с поличным



До семи лет лишения свободы грозит 27-летней жительнице Улан-Удэ, которую 3 ноября прошлого года задержали в одном из почтовых отделений города сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии совместно с сотрудниками региональной таможенной службы.



В ходе личного досмотра у женщины полицейскими изъято сильнодействующее вещество, оборот которого ограничен на территории России. По результатам проведенной экспертизы – более восьми граммов сибутрамина. Запрещенное вещество было замаскированно под биологически активную добавку для похудения, сообщили в МВД.



Следствием установлено, что сильнодействующее вещество женщина заказала через интернет-магазин, расположенный на территории иностранного государства.



В настоящее время дело по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов…» с обвинительным заключением направлено в суд.



Фото: МВД по Бурятии

