Экологическая информация будет в открытом доступе

Если она не является государственной тайной, то ее нельзя замалчивать теперь уже по закону



Президент России Владимир Путин подписал закон об экологической информации. Он разработан министерством природных ресурсов и экологии России при активном содействии Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, сообщила пресс-служба минприроды.



Федеральный закон впервые вводит нормы, которые определяют порядок предоставления всем гражданам информации о состоянии окружающей среды (экологической информации), закрепляя понятие «информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)».



Экологическая информация должна будет размещена на официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с помощью государственных или муниципальных информационных систем в форме открытых данных. Информация будет общедоступной и предоставляться на безвозмездной основе, если это не ограничено федеральными законами, устанавливающими особенности предоставления отдельных видов информации. Так, например, не будет разглашаться информация, отнесенная российским законодательством к государственной тайне. К иной информации о состоянии окружающей среды доступ ограничен быть не может.



«Экологические проблемы, как и, в целом, информация о состоянии окружающей среды, не должны замалчиваться. Грязный воздух, вода, свалки, загрязняющие почвы и убивающее все живое, - это беда не отдельно взятой территории, это касается каждого. Вовремя полученная информация – это спасенные жизни и здоровье, сохраненные экосистемы, благополучие всей страны, планеты. Поэтому мы обязательно будем следить за тем, чтобы такая информация была доступной для людей и принимать самые жесткие меры к тем, кто будет что-то утаивать», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.



К экологической информации, которая подлежит размещению госорганами, относятся сведения о состоянии атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв, о радиационной обстановке, о стационарных источниках, об уровне или о массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами производства и потребления, о мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду.



Как экологическая информация будет конкретно размещаться и обновляться будет решать правительство РФ. Эти полномочия закрепит специальное постановление, которое уже разработано минприроды России, и проходит процедуры общественного обсуждения и межведомственного согласования.



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