Колледж Чайковского в Бурятии отмечает 90-летие

В честь юбилея проводят мастер-классы прикладного искусства





Колледж искусств им. П.И. Чайковского решил отметить 90-летие основания серией мастер-классов по преподаваемым дисциплинам, будь то театральное творчество, или декоративно-прикладное искусство. Участвуют журналисты, блогеры, общественные деятели. Проект стартовал 1 марта, организатор – пресс-служба министерства культуры Бурятии.





Один из мастер-классов, состоявшийся накануне, был посвящен гончарному делу. Под руководством педагога-керамиста Елены Ткачевой его участники осваивали навыки лепки глиняных изделий. Каждый участник должен был слепить простую глиняную кружку. Казалось бы простое дело на самом деле – сложный процесс, имеющий определенные последовательности и тонкости, требующий навыков работы с глиной.







Изделия участников с непривычки сильно варьировались формами и размером, порой мало походя на типичную кружку. Завершенные изделия украшались декоративными оттисками и подписью изготовителя на донышке, после чего кружку ждал обжиг в печи. Эта процедура, как оказалось, длится часов восемь. Самые старательные участники переходили к второму этапу мастер-класса – работе на гончарном круге.





- Направление художественной керамики у нас очень быстро развивается, ежегодный конкурс всегда высокий, четыре человека на место. Занимаются не только студенты, но и школьники, - прокомментировал директор колледжа Баир Турбянов.





Можно добавить, за минувшие дни колледж провел мастер-классы по ехору, игре на морин-хуре, театральному мастерству. Участники подобных мероприятий получают возможность понять, что за любым искусством стоит сложная работа.Фото: Василий Тараруев