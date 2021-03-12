Бурятское УФАС вынесло двадцатимиллионный штраф

Участником антиконкурентного соглашения признано ООО «Офтальмологический центр», фигурирующее в деле Натальи Бухольцевой
Руководитель Бурятского УФАС России Виктор Грибко вынес постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа на 21,1 миллиона рублей в отношении ООО «Офтальмологический центр», сообщила пресс-служба антимонопольного управления.
В 2018 году компания заключила контракт с городским учреждением здравоохранения на аренду офтальмологического оборудования. Поскольку компания была единственным участником проведенного учреждением аукциона, контракт был заключен по начальной (максимальной) цене.
До объявления торгов заказчик, чтобы определить начальную цену контракта, запросил у трех компаний (аффилированных и не имеющих аналогичного опыта), в том числе у ООО «Офтальмологический центр», коммерческие предложения. Ответы были получены в тот же день, и предложенные цены практически не отличались – около 70 миллионов рублей за четыре года аренды. Как оказалось впоследствии, эта сумма в четыре раза превышает фактическую стоимость 13 единиц оборудования. При этом заказчик не обосновал потребность именно в аренде оборудования, а не в его покупке.
Учреждение ежемесячно перечисляло ООО «Офтальмологический центр» арендную плату, несмотря на то, что оборудование в полном составе было предоставлено только через два года. Меры за нарушение обязательств по контракту к компании не применялись.
По условиям торгов оборудование необходимо было поставить комплектом, хотя заказчику все наименования не требовались, и при разбивке на лоты в торгах могло бы принять большее количество участников.
С учетом совокупности установленных обстоятельств комиссия УФАС пришла к выводу о незаконных действиях заказчика и участника торгов, направленных на ограничение конкуренции и создание преимущественных условий ООО «Офтальмологический центр». В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях размер штрафа для ООО «Офтальмологический центр» рассчитан, исходя из начальной цены контракта и составил 21,1 миллиона рублей.
Отметим, судя по всему вышеизложенному, речь идет о контракте, который заключила экс-главврач городской больницы №6 (экс-главрач больницы №4 и экс-замминистра здравоохранения) Наталья Бухольцева. Она оказалась под следствием по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге. Как сообщал «Номер один», сама она считает обвинение нелогичным, необоснованным и, более того, заказным.
Фото: pixabay.com
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