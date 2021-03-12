Между Иркутском и Улан-Удэ слетала «Ласточка»

Скоростной электропоезд совершил тестовую поездку по маршруту, востребованному у жителей двух регионов



Испытания ускоренного электропоезда «Ласточка» прошли на Восточно-Сибирской железной дороге. Они проводились на участке Иркутск – Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Во время движения специалисты определяли скоростные и габаритные параметры подвижного состава на горно-перевальном участке Большой Луг – Слюдянка, который относится к числу особо грузонапряженных, являясь при этом одним из самых сложных для вождения поездов.



Поездка прошла успешно, однако полные результаты испытаний будут представлены после обработки собранных данных.



Пятивагонный двухсистемный электропоезд «Ласточка» модификации ЭС1П способен развивать скорость до 160 км/ч и работать на постоянном и переменном токе, отвечает повышенным требованиям к комфорту и безопасности. В составе предусмотрены вагоны разной классности. Подобные поезда сейчас курсируют на маршрутах Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Петрозаводск, Челябинск – Магнитогорск и других.



Фото: ВСЖД

