В Бурятии борец с наркомафией досрочно получила звание полковника

Екатерина Попова отличилась раскрытием дел, имеющим особую сложность в доказывании и общественный резонанс



Очередное специальное звание полковника юстиции, на одну ступень выше предусмотренного по замещаемой должности, в порядке поощрения получила старший следователь по особо важным делам следственной части Следственного управления МВД по Бурятии Екатерина Попова, сообщила пресс-служба ведомства.



Главой регионального МВД отмечены высокие показатели в служебной деятельности. В частности, раскрытие следователем уголовных дел по преступлениям, совершенным в сфере незаконного оборота наркотических средств, имеющим особую сложность в доказывании и общественный резонанс.



Напомним, в 2018 году Екатериной Поповой окончено производство беспрецедентного в Бурятии уголовного дела по сбыту в регионе синтетических наркотиков в составе организованного преступного сообщества, действовавшего на территории Москвы, Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов России.



В июне 2020 года ею расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении одиннадцати активных участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконном распространении наркотиков синтетического происхождения в значительном, крупном и особо крупном размерах. В ходе следствия установлена причастность злоумышленников к совершению 72 особо тяжких преступлений. Кроме того, выявлена и пресечена противоправная деятельность еще одной организованной преступной группы. Сотрудником юстиции проведен внушительный объем следственных действий, материалы уголовного дела составили 45 томов.



Отметим, что Екатерина Попова служит в органах внутренних дел более 20 лет. Награждена медалями МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней, нагрудным знаком МВД России «За отличную службу в МВД» II степени. За достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности кандидатура Екатерины Поповой выдвинута Следственным управлением регионального МВД на участие в конкурсе Общественного совета МВД Бурятии «Признание» в номинации «Именем закона».



Фото: МВД по Бурятии

