Улан-удэнцам предлагают выбрать тематику новогоднего городка

Проголосовать можно с 11 по 19 марта на сервисе «Активный горожанин»





Определение тематики главного новогоднего городка с учетом мнений и пожеланий горожан - важный этап в процессе разработки рабочей документации по его устройству, сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ. Выбор тематики определяет его декоративно-художественное оформление, образное, декоративно-художественное решение, функциональное наполнение объектов.

Мэрия предлагает горожанам принять участие в выборе тематики. Сделать это можно с 11 по 19 марта на сайте администрации Улан-Удэ в сервисе «Активный горожанин». Предлагается проголосовать за один из представленных вариантов:

– «Легенды Байкала» (по мотивам сказаний и легенд народов Сибири о Байкале);

– «Сибирская сказка» (по мотивам сказок и преданий народов Сибири);

– «Зимние забавы» (зимние народные игры и забавы народов Сибири);

– «Новогодние фантазии» (по мотивам детских мультфильмов о зиме);

– «12 символов года по восточному календарю» (12 символов года).

Кроме этого, можно предложить свой вариант тематики городка.

Напомним, в минувшем году ледовый городок на главной площади города был посвящен теме «Верхнеудинская ярмарка». Все объекты и элементы городка в декоративно-художественном оформлении объединила тема народных гуляний и ярмарок. Главная елка Улан-Удэ вошла в топ-10 самых высоких новогодних красавиц России.