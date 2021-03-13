Коронавирусом в Бурятии заразились еще 74 человека





На утро 13 марта в Бурятии зарегистрировано 34 936 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 74 человека. За сутки выздоровели 135 человек, один пациент скончался, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РБ.

Из 74 новых случаев COVID-19: 56 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

В стационарах получают лечение 660 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 487. В отделениях реанимации находится 82 пациента (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 24.

Амбулаторное лечение проходят 585 пациентов с COVID-19, наблюдается 123 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 737 человек.

Круг контактных лиц составляет 2903 человек.





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