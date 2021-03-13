Маршрут Улан-Удэ-Ошурково запущен по старому расписанию

В расписание внесены изменения по предложению жителей





Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников провел 12 марта совещание, на котором рассмотрели дополнительные предложения по расписанию маршрута №131, поступившие от жителей села Ошурково.

Принято решение с 13 марта перевозки осуществлять по старому расписанию, с учётом всех предложений жителей по старому расписанию.

Рабочие дни:

Из г. Улан-Удэ: 06-55, 09-00, 12-00, 13-50, 16-25, 17-50, 19-10, 20-30.

Из с. Ошурково: 06-15, 06-40, 07-30, 09-40, 12-40, 14-40, 17-10, 18-30, 20-00, 21-00.

Выходные и праздничные дни:

Из г. Улан-Удэ: 09-00, 13-50, 15-30, 17-50, 20-30.

Из с. Ошурково: 07-00, 09-40, 14-40, 16-10, 18-30, 21-00.

Стоимость проезда останется без изменений - 35 руб.

Напомним, во исполнение поручения главы Бурятии от 4 марта «В кратчайшие сроки возобновить пассажироперевозки по маршруту № 131 «Улан-Удэ – Ошурково», минтранс провел встречи с перевозчиками. В результате, компания ООО «Кабанскавто» 9 марта подала заявление на выдачу временного свидетельства на осуществление пассажирских перевозок по маршруту №131.

Планировалось, что до 14 марта автобусы будут осуществлять пассажироперевозки по сокращенному расписанию, однако было решено запустить маршрут № 131 «Улан-Удэ- Ошурково» с учетом пожеланий жителей села в полную силу с 13 марта.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans