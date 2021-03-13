В Бурятии продолжится ремонт автодороги Улан-Удэ-Романовка-Чита





В республике продолжат капитальный ремонт автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита.В рамках строительства в Заиграевском районе полностью заменят дорожное полотно, отремонтируют четыре моста, установят дорожные знаки, сигнальные столбики, водопропускные трубы. По дорогевдоль села Эрхирик проведут освещение, установят металлические ограждения и обустроят тротуары. Объект сдадут в эксплуатацию в 2023 году.

В Еравнинском районе капитальный ремонт проведут на площади 27 км. На участке с 357 по 387 км отремонтируют дорожное покрытие и два моста.

- На этом объекте будет два этапа строительства. На первом этапе, который рассчитан до 2023 года, отремонтируют дорогу с 357 по 369 км. На втором – оставшиеся километры и два моста. Отмечу, что в проекте предусмотрена установка сигнальных столбиков, дорожных знаков, металлического барьерного ограждения, - отметил и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров.





Фото: egov-buryatia.ru/mintrans