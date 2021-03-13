Бурятию назвали регионом, наиболее нуждающимся в льготной ипотеке





Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области, а также республики Северная Осетия, Бурятия и Алтай сильнее всего среди российских регионов нуждаются в продлении программы льготной ипотеки на новостройки, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что антикризисную программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных эффектов в 24 регионах страны: Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской и Курганской областях.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, комментируя данное заявление, что правительство не рассматривало названные главой Банка России регионы в качестве кандидатов на продление программы.

Генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко сообщил, что поддержать льготной ипотекой следовало бы те регионы, где "буксуют" программы по расселению ветхого и аварийного жилья, а нового строится недостаточно. По его словам, это Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области, а также республика Северная Осетия. "Это простимулировало бы застройщиков начать новые проекты, и хотя бы часть людей, живущих в неприемлемых условиях, могла бы переехать из ветхих бараков с протекающими крышами и деревянных домов без канализации в нормальные квартиры", - прокомментировал он.

Продление программы актуально, прежде всего, для регионов с относительно невысоким уровнем доходов населения и качества жизни, например, Алтая и Бурятии, отметил в свою очередь руководитель направления первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.

В ходе обсуждения параметров продления льготной ипотеки стоит помнить о наличии существующей программы поддержки проектов жилищного строительства на низкомаржинальных рынках, поделился мнением генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. "Ведь в этой программе при определении регионов использовался показатель среднедушевых доходов населения. Как итог, был получен список из 49 субъектов, в который вошли, к примеру, Брянская и Новгородская области, Крым. На наш взгляд, стоит воспользоваться возможностью получить синергию двух программ поддержки. Первая позволяет сформировать спрос, а вторая – предложение со стороны застройщиков", - сказал он.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил о необходимости распространения программы более целевым образом на тех, кто улучшает свои жилищные условия, или тех, кто подпадает под ту или иную льготную категорию, а не рассматривает покупку в качестве инвестиции. "Нарезка на регионы, скорее всего, будет не совсем корректной и не справедливой. Было бы правильнее работать над более адресным применением программы и развивать насыщение рынка предложением", - подытожил он.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.



Отметим, что сами жители республики требуют отменить двухпроцентную «Дальневосточную ипотеку», так как с ее введением цены на жилье в Улан-Удэ взлетели до небес - цена за «квадрат» в новостройках достигает 100 тысяч рублей. Основной причиной роста цен в Бурятии стал спрос со стороны молодых семей - получателей льготных ипотечных программ. Они взвалили на себя существенное кредитное бремя на много лет, не особо задумываясь о том, как все это придется возвращать.

- Мы можем создать искусственный ажиотаж на этом рынке среди недостаточно платежеспособных людей, для того чтобы ипотеку брать, - заявлял замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. – Но потом, даже если будет нулевая ставка, люди не смогут вернуть тело кредита.

Финансовый аналитик Александр Доржиев согласен, что на жилищном рынке Бурятии появляется избыток необеспеченных кредитов.

- Подобные вещи уже неоднократно случались раньше, когда государства искусственно стимулировали рискованных заемщиков с целью вызвать рост в строительном секторе, - говорит он. - Но не подкрепленные ростом доходов заемщиков эксперименты в конечном итоге приводили к тому, что потребители не могли далее обслуживать кредиты, что ударяло по банкам. Затем кризис перекидывался на другие секторы экономики.

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