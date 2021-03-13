Татьяна Навка побывала на Байкале

Она прокатилась по озеру на коньках, несмотря на трещины





Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на своей странице в Instagram разместила видео, как она катается по льду Байкала.

- Байкал. Ещё одна мечта сбылась! Кстати, вы заметили эти нереальные трещины? Они очень опасны, - написала Татьяна Навка.

Фигуристку не испугали даже трещины на льду.

На фоне заката Навка исполнила прокатилась по льду в белых джинсах, шапке в тон и красном джемпере.

Ранее олимпийская чемпионка сообщила в соцсети, что вместе с ее партнером по танцам на льду, олимпийским чемпионом Романом Костомаровым полетела «в увлекательнейшее путешествие» и прикрепила фотографию, на которой они стоят рядом с вертолетом.

Также она рассказала, что на Байкале проходят съёмки фильма о России. Она поблагодарила компанию The CW television network «за фильм о нас и о России».

- Это было что-то невообразимое, восхитительное, потрясающее!!! Не могла себе даже представить, насколько это круто кататься на 70 см льду, настолько прозрачном и красивом! Этой красоте, чистоте и мощи аналогов в мире нет! Ощущения и гордость за Россию просто переполняют! Незабываемые впечатления на всю жизнь! – заключила Татьяна.

Татьяна Навка - олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым в Турине, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006).



Фото: instagram.com/tatiana_navka/