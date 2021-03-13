Фонд из Бурятии подал иск к иркутским фирмам, «качающим» Байкал



Социально-экологический фонд «БайкалЭкоДействие» из Бурятии обратился в Арбитражный суд Иркутской области с иском против двух предприятий соседнего региона - АО «Олхинский источник» и Baikalsea Company АО ГК «Море Байкал». Экологи требуют признать самовольными постройками находящиеся в поселке Листвянка насосную станцию и трубопровод, по которому осуществляется откачка глубинной воды из акватории Байкала.

Свои требования истец обосновывает тем, что, по его мнению, данные объекты были возведены в центральной экологической зоне без разрешения на строительство, то есть являются самовольной постройкой. В подтверждение данного обстоятельства фонд «БайкалЭкоДействие» ссылается на материалы дела об административном правонарушении, возбужденного Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой. Из них следует, что насосная станция и трубопровод являются объектами капитального строительства, и получение разрешения на них обязательно. Однако, согласно письму администрации Листвянского поселения, такого разрешения не выдавалось.

Также в исковом заявлении отмечаются нарушения санитарно-эпидеомиологического и водного законодательства.

Baikalsea Company является производителем питьевой бутилированной воды под брендами Baikal Pearl, Baikal Reserve и Baikal 430m. Компания принадлежит ООО «Байкал Холдинг», 53,28% которой у ООО «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева — бывшего заместителя председателя правления «Реновы» олигарха Виктора Вексельберга. Остальным владеет АО «Байкальская Глубинная» Максима Сурнина, который также работал в структурах «Реновы».

По данным сетевого издания «Moscow Post», Сурнин и Сиволдаев являются прямыми представителями Виктора Вексельберга, который якобы не хочет светиться на фоне массы проблем, и предпочитает действовать руками своих бывших подчиненных. Как пишет «Инфпол», в прошлом Вексельберг владел 47% акций Baikalsea Company, куда вошел в 2014 году. Но, похоже, западные санкции помешали компании спокойно зарабатывать, имея такого акционера.

Фонд «БайкалЭкоДействие» осуществляет в Улан-Удэ общественный мониторинг качества воздуха. Проект реализуется при поддержке депутата Госдумы РФ от Бурятии Николая Будуева, который активно борется с попытками «приватизации» бренда «Байкал» отдельными бизнес-структурами, в том числе Baikalsea Company. Депутат сумел помочь зарегистрировать товарные знаки некоторым компаниям Бурятии, но в целом проблема остается и требует принципиального решения.

- При предварительном обращении в Роспатент о регистрации товарного знака бизнесменам приходят недвусмысленные ответы о бесполезности подачи заявления, - сообщил Николай Будуев. – Мол, совпадение до степени смешения – смысла подавать заявления нет. В прошлом году мне с трудом удалось отстоять право нашего предпринимателя на регистрацию в Роспатенте слогана «Лесная фабрика «С Байкала с любовью», и теперь по второму – третьему кругу эта история продолжается.

В январе депутат Годумы РФ от Бурятии встречался с представителями Байкальского текстильного комбината. Компания получила предварительный отказ на регистрацию товарного знака «Байкальская пряжа» (BaikalYarn). Ранее парламентарий принимал участие в совещании рабочей группы по товарному знаку Байкал. Одному предпринимателю заявили, что его производство находится на удалении 400 километров от Байкала, поэтому он не вправе использовать бренд «Истоки Байкала». Хотя производство как раз и находится у его истоков, в водосборном бассейне озера.

По мнению Николая Будуева, использование бренда «Байкал» является основным конкурентным преимуществом для продвижения продукции производителей Бурятии и Иркутской области на мировой рынок.

- Кризис закончится, и задачей экономики байкальских регионов станет выход на мировые рынок, прежде всего, в страны АТР. Что такое Байкал, в мире знают и понимают все, - отмечает депутат. - Это экологическая чистота, природное сырье, высокие потребительские качества. Товарные знаки с использованием слова «Бурятия» или «Середина Земли», конечно, очень патриотичны, но все-таки менее ассоциативны. Поэтому нашим бизнесменам, особенно, производителям так важно иметь возможность брендировать свою продукцию словом «Байкал». Это залог будущего экономического успеха наших регионов.

Не исключено, что обращение фонда «БайкалЭкоДействие» в Арбитражный суд как раз и обусловлено стремлением кардинально решить проблему свободного использования бренда «Байкал» предприятиями Бурятии и Иркутской области.

- Подача иска против Baikalsea Company - инициатива фонда «БайкалЭкоДействие», которую я полностью поддерживаю, - отметил Николай Будуев.

Кроме того, в Бурятии свернули проект строительства завода по розливу байкальской воды в Кабанском районе, а с иркутской стороны, как видим, олигархические структуры продолжают «качать Байкал». Есть в этом какая-то несправедливость, не так ли?



Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/