Осенью 2021 года в Бурятии пройдет фестиваль фермерской еды





Россельхозбанк рассмотрит возможность проведения в республике фестиваля фермерской еды «СВОЁ» совместно с Всероссийской конференцией по сельскому туризму. Она запланирована правительством республики и Агентством развития сельских инициатив на октябрь 2021 года.

- Мы обсудили возможность проведения фестиваля «СВОЁ». Решили совместить это мероприятие с конференцией по сельскому туризму. Россельхозбанк как опорный банк сельских территорий делает акцент на развитии сельского туризма. У нас есть целый проект в этой сфере. Один из ключевых шагов – это открытие новых туристических маршрутов для российских и иностранных путешественников. В этом году нами запланирована большая экспедиция под названием «Тропами староверов». Она пройдет, в том числе по территории Бурятии, - рассказал Борис Листов.

При этом председатель правления Россельхозбанка отметил, что проведение мероприятия будет зависеть от эпидемиологической обстановки.