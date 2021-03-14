Пенсия для работника, отсрочка по кредиту и финансовый ликбез

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



Страховой стаж в декрете



«Слышала, что за время, проведенное по уходу за ребенком, начисляется страховой стаж. Хотелось бы узнать подробнее об этом».

Ольга, Кабанский район.



Отвечает пресс-­служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Бурятия:



— По закону в страховой стаж одному из родителей включаются периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 года, но не более 6 лет в общей сложности.

Также в страховой стаж может быть включен период ухода за ребенком­-инвалидом, если соответствующий период не засчитан в страховой стаж другому родителю при установлении ему страховой пенсии. А в размере пенсии за эти периоды начисляются пенсионные коэффициенты. Так, за один календарный год установлены следующие коэффициенты:



— 1,8 коэффициента — период ухода за ребенком­-инвалидом, инвалидом I группы;

— 1,8 коэффициента — период ухода одного из родителей за первым ребенком до 1,5 года;

— 3,6 коэффициента — период ухода одного из родителей за вторым ребенком до 1,5 года;

— 5,4 коэффициента — период ухода одного из родителей за третьим и четвертым ребенком до 1,5 года.



Пенсионные коэффициенты будут начислены, если в этот период гражданин не состоял в трудовых отношениях.



Если гражданин в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком работал, то у него будет право выбора, какие пенсионные коэффициенты использовать при расчете своей пенсии: или за работу, или за нестраховой период. Такое право выбора предоставляется гражданину только при назначении пенсии. После назначения пенсии поменять классификацию периода нельзя.



Если несколько входящих в страховой стаж периодов совпадают по времени, то при назначении пенсии учитывается только один из них.



Периоды ухода за ребенком засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) другой деятельности (независимо от их продолжительности), за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Это позволяет родителям сформировать свои пенсионные права и получить право на страховую пенсию. При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе и коэффициенты за нестраховые периоды.



Пенсия для работника



«Как получают пенсию работающие пенсионеры?»

Без подписи.



Отвечает пресс­-служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Бурятия:



— Работающие пенсионеры — это люди, которые получили право на пенсию, но продолжают работать и платить страховые взносы. То есть им уже начислили пенсию, но период обязательного пенсионного страхования продолжается. Например, пенсионер работает по трудовому договору или имеет статус ИП.



Перерасчет. Работающие пенсионеры могут получать пенсию и зарплату одновременно. Но так как за них продолжают поступать взносы, размер пенсии им пересчитывают в зависимости от количества накопленных пенсионных коэффициентов. Это делают каждый год 1 августа. Никаких заявлений на перерасчет подавать не нужно (п. 56 Правил, утв. приказом Минтруда от 17.11.2014 № 884н ст. 18 Федерального закона № 400­ФЗ).



Заявление на перерасчет нужно подать, если, например, пенсионер получил первую группу инвалидности. Или он работал на Крайнем Севере и уже во время пенсии получил нужный стаж для повышения выплат.



Индексация. На общих основаниях страховую и фиксированную часть пенсии во время работы не индексируют. Но как только пенсионер закончит работать, эту сумму скорректируют с учетом индексации за весь период работы. Платить фиксированную часть в повышенном размере начнут со следующего месяца после прекращения работы.



«Буду ли я получать пенсию, пока работаю?»

Без подписи.



Отвечает пресс-­служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Бурятия:



— Получать пенсию и зарплату — это реально.



Если наступил пенсионный возраст и появилось право на пенсию, можно обратиться за ее назначением. При этом можно продолжать работать.



Важно! Работающим пенсионерам пенсию не индексируют. Стоимость пенсионного коэффициента и фиксированную часть пересчитают только после увольнения.



Чтобы получить право на пенсию и при этом работать, должны соблюдаться три условия одновременно:



— возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;

— есть минимальный страховой стаж. Сейчас он разный, в зависимости от года выхода на пенсию. С 2025 года — 15 лет;

— накопился минимум пенсионных коэффициентов. В 2019 году нужно иметь коэффициент 16,2, с каждым годом эта величина растет.



Как только все совпало, можно работать и обратиться за пенсией. После увольнения пенсию проиндексируют с учетом всех повышений, которые были за время работы.



Отсрочка по кредиту



«Как получить отсрочку на погашение кредита в банке?»

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Бывают случаи, когда заемщик не может вовремя погасить сумму кредита и уплатить проценты по нему в силу жизненных обстоятельств. В таком случае лучше обратиться в банк за получением отсрочки до возникновения просроченной задолженности.



Алгоритм действий следующий:



1. Определите, имеете ли вы право на предоставление вам льготного периода. Вы имеете право, если:

— размер кредита не превышает 15 млн рублей;

— условия договора ранее не изменялись по требованию заемщика;

— предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания заемщика;

— заемщик на день направления требования находится в трудной жизненной ситуации.



2. Обратитесь к банку­-кредитору с требованием о льготном периоде;



3. Получите уведомление банка об изменении условий договора ипотечного кредита.



Банк, получивший ваше требование, в течение пяти рабочих дней обязан его рассмотреть и сообщить вам об изменении условий кредитного договора путем направления (вручения) соответствующего уведомления. Если в течение 10 рабочих дней после направления требования вы не получите из банка уведомление, либо запрос о предоставлении подтверждающих документов, либо отказ в удовлетворении требования, льготный период будет считаться установленным со дня направления вами требования в банк, если иная дата не указана в требовании (ч. 9, 13 ст. 6.1–1 Закона №353­ФЗ).



#ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ



«На полке в магазине была указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой цене, уточните, что нужно делать в такой ситуации?»



Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:



— В такой ситуации потребитель имеет право требовать продать товар по той цене, которая указана на ценнике. Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходимую и достоверную информацию о товаре (в том числе о его цене), обеспечивающую возможность его правильного выбора. Обычно продавцы объясняют, что не успели поменять ценник, так как у них много работы.



Право потребителя на получение информации установлено статьей 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей», пунктом 3 Правил продажи товаров по договору розничной купли­-продажи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 (далее — Правила продажи).



При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть указана на ценнике. Кроме того, в Гражданском кодексе Российской Федерации есть понятие оферта, то есть задокументированное предложение. В магазинах ценник вместе с товаром является именно публичной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.



Покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к администратору магазина, сообщить ему о данной ситуации и попросить продать товар по цене, указанной на ценнике. Если вы уже расплатились за товар и только после заметили ошибку, магазин все равно обязан вернуть вам разницу в цене между чеком и ценником.



«Как оплачивать пошлину на государственные услуги со скидкой?»



Информация с портала Госуслуги:



— С 1 января 2017 года оплачивать пошлину на государственные услуги можно со скидкой 30%.



Чтобы получить скидку:



1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.



2. Дождитесь, когда ведомство в Личном кабинете выставит счет на оплату государственной пошлины по вашему заявлению.



3. Оплатите пошлину на портале из заявления: появится кнопка Оплатить. Или оплатите пошлину на странице Оплата: чтобы сохранить скидку, введите УИН из электронной квитанции, которую получили при отправке заявления.



Доступные способы электронной оплаты на Госуслугах:



• банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);

• электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги, ЭЛПЛАТ, QIWI Кошелек);

• мобильный телефон (федеральные операторы).



Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться. Оплата госпошлин доступна только физическим лицам.



Оплачивать госпошлину со скидкой можно до 1 января 2023 года — ст. 2 Федерального закона от 22.12.2020 № 457­ФЗ.



Обратите внимание — оплатить гос­пошлину со скидкой можно также через мобильное приложение Госуслуг.



Работа по одной, отпуск по другой должности



«Я в своей организации оформлен по двум должностям: преподавателем программирования и сисадмином. Как у преподавателя у меня отпуск — 42 дня, а как у сисадмина — 28. Отдел кадров требует, чтобы я на 14 дней разницы написал заявление на отпуск за свой счет. Ну чтобы по обеим должностям гулять, но я это делать не хочу. Могу я выйти на работу по одной должности и числиться в отпуске по другой?

Без подписи.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— Да, можете. Трудовое законодательство содержит следующее правило: отпуск на работе по совместительству предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ч. 1 ст. 286 ТК РФ). Если отпуск на работе по совместительству оказывается короче, чем по основной, работодатель по просьбе сотрудника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности (ч. 2 ст. 286 ТК РФ). Просить об отпуске без сохранения — это право, но не обязанность совместителя. Если он не захочет воспользоваться своим правом, то по окончании отпуска продолжительностью 28 календарных дней выйдет на службу, продолжая использовать отпуск по основному месту работы.



Поддержка для безработного



«Как узнать, какие льготы мне положены как безработному?»

Максим П­ин, Улан-­Удэ.



Отвечает пресс-­служба Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия:



— Информация о доступных мерах социальной поддержки появляется в Личном кабинете на портале Госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются.



Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений.



Например, при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты.



Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие­-либо льготы. Со временем перечень жизненных ситуаций будет расширяться.



Также получить информацию о доступных мерах соцподдержки можно при личном обращении в МФЦ, а с 1 июля 2021 года такое информирование будет доступно круглосуточно по единому телефону или через чат-­бот на портале Госуслуг.



Вместо денег — информация о правах



«Как узнать о сформированных пенсионных правах?»

Без подписи.



Отвечает пресс-­служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Бурятия:



— Об этом можно узнать из индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде. Это не аналог банковского счета. На этом счете хранятся не деньги, а информация о Ваших пенсионных правах.



Информация о состоянии вашей пенсии конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных граждан. Чтобы получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета, авторизуйтесь на портале Госуслуги. Далее зайдите на страницу «Получение сведений о состоянии индивидуального лицевого счета» и кликните на кнопку «Получить услугу». Информация появится в течение минуты в режиме онлайн.



Маткапитал и жилье



«Когда можно направить материнский капитал на улучшение жилищных условий?»

Без подписи.



Отвечает пресс-­служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Бурятия:



— Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему на это право, исполнится три года. Исключение — уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться маткапиталом можно сразу после рождения (усыновления) ребенка.



Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через портал Гос­услуг или через сайт ПФР, а также через кредитную организацию.



Льготы для пенсионера



«Какие льготы положены работающим пенсионерам?»

Без подписи.



Отвечает пресс-­служба Отделения Пенсионного фонда России по Республике Бурятия:



— Работающий пенсионер может получить имущественные вычеты по расходам на приобретение или строительство недвижимости. Также в любое время может взять отпуск без сохранения заработной платы (независимо от причин), а при увольнении он не обязан отрабатывать положенные в таких случаях две недели.

