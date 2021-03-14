Бурятия заняла 76 место по качеству общего образования

Регион набрал 28,3 балла из 100 возможных
Рособрнадзор опубликовал региональный рейтинг качества общего образования в РФ. Согласно подсчетам ведомства, качественнее всего школьников обучают в Санкт-Петербурге и Москве. Бурятия оказалась едва ли не на дне рейтинга, который приводит «Ъ».
Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО) подготовил первый рейтинг регионов РФ по качеству школьного образования. Лидируют в списке Санкт-Петербург (92,1 из 100 возможных баллов), Москва (92,0). Наиболее низкие показатели у Ингушетии (7,8), Дагестана (10,6), Чечни (13,7). Среди аутсайдеров и Бурятия с 28,3 баллами.
Регионы оценивали по 12 критериям, разделенным на три группы: результаты обучения школьников (уровень подготовки, образовательное равенство, функциональная грамотность); практико-ориентированность школьного образования (использование лабораторного оборудования, компьютеров, число поступивших в организации СПО и вузы региона); управление системой школьного образования (объективность оценочных процедур, эффективность механизмов управления качеством образования, эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2019 и аналитика и интерпретация результатов ГИА).
Фото: "Номер один"
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