14.03.2021
Бурятия заняла 76 место по качеству общего образования

Бурятия заняла 76 место по качеству общего образования

Регион набрал 28,3 балла из 100 возможных

Рособрнадзор опубликовал региональный рейтинг качества общего образования в РФ. Согласно подсчетам ведомства, качественнее всего школьников обучают в Санкт-Петербурге и Москве. Бурятия оказалась едва ли не на дне рейтинга, который приводит «Ъ».

Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО) подготовил первый рейтинг регионов РФ по качеству школьного образования. Лидируют в списке Санкт-Петербург (92,1 из 100 возможных баллов), Москва (92,0). Наиболее низкие показатели у Ингушетии (7,8), Дагестана (10,6), Чечни (13,7). Среди аутсайдеров и Бурятия с 28,3 баллами.

Регионы оценивали по 12 критериям, разделенным на три группы: результаты обучения школьников (уровень подготовки, образовательное равенство, функциональная грамотность); практико-ориентированность школьного образования (использование лабораторного оборудования, компьютеров, число поступивших в организации СПО и вузы региона); управление системой школьного образования (объективность оценочных процедур, эффективность механизмов управления качеством образования, эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2019 и аналитика и интерпретация результатов ГИА).

Фото: "Номер один"
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