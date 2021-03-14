В Прибайкальском районе Бурятии закрыта ледовая переправа

Проезд запрещен в связи с повышением среднесуточной температуры и изменением структуры льда



В связи с повышением среднесуточной температуры и изменением структуры льда, завершена эксплуатация ледовой переправы возле населенного пункта Татаурово в Прибайкальском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



"Подъездные пути, ведущие к переправе, засыпаны. С обеих сторон реки выставлены запрещающие шлагбаумы. Движение для всех видов транспорта запрещено", - добавили в ведомстве.



Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что попытки сократить путь по поверхности водоема чреваты трагическими последствиями.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

