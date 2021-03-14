На главной площади Улан-Удэ запретили сжигать чучело Масленицы

И в Этнографическом музее праздник пройдет без привычного обряда



Сегодня в столице Бурятии продолжаются народные масленичные гуляния. Однако праздники, запланированные на площади Советов и в Этнографическом музее, не будут включать в себя сожжение чучела Зимы.



"Праздник на площади состоится, но в связи с погодой МЧС запретило сожжение чучела", - сообщили в комитете по культуре администрации Улан-Удэ. Как сообщалось ранее, 14 марта и в первой половине ночи 15 марта по республике ожидается резкое ухудшение погоды: усиление северо-западного ветра до 22 м/с, местами очень сильный ветер до 29 м/с, снег, метели, понижение температуры на 10 градусов и более.



Напомним, 14 марта (воскресенье) на площади Советов в самом центре города пройдут народные гуляния под девизом «Гуляй, широкая масленица» (с 13 часов). Одной из «изюминок» весеннего праздника можно назвать несколько красочных фотозон, которые «раскидают» по площади. В праздничном представлении примут участие около 250 певцов, танцоров, массовиков-затейников, аниматоров и т. д. Всю площадь разделят на три тематических участка.



Фото: "Номер один"

Сегодня в столице Бурятии продолжаются народные масленичные гуляния. Однако праздники, запланированные на площади Советов и в Этнографическом музее, не будут включать в себя сожжение чучела Зимы."Праздник на площади состоится, но в связи с погодой МЧС запретило сожжение чучела", - сообщили в комитете по культуре администрации Улан-Удэ. Как сообщалось ранее, 14 марта и в первой половине ночи 15 марта по республике ожидается резкое ухудшение погоды: усиление северо-западного ветра до 22 м/с, местами очень сильный ветер до 29 м/с, снег, метели, понижение температуры на 10 градусов и более.Напомним, 14 марта (воскресенье) на площади Советов в самом центре города пройдут народные гуляния под девизом «Гуляй, широкая масленица» (с 13 часов). Одной из «изюминок» весеннего праздника можно назвать несколько красочных фотозон, которые «раскидают» по площади. В праздничном представлении примут участие около 250 певцов, танцоров, массовиков-затейников, аниматоров и т. д. Всю площадь разделят на три тематических участка. Подробнее... Фото: "Номер один"