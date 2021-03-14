Жителям Улан-Удэ вернули электричество

Однако городские власти считают, что расслабляться рано



В Улан-Удэ мэр города Игорь Шутенков провёл оперативный штаб по вопросам аварийного отключения электроэнергии в Улан-Удэ. На заседании присутствовали представители комитета городского хозяйства, "Россети", "Водоканал", городских районных администраций и другие.



По сообщению пресс-службы филиала "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго", всех потребителей запитали в 10.28. Однако в мэрии не расслабляются.



"Впереди у нас ожидается неустойчивая ветреная погода. Поэтому все наши службы должны быть переведены в режим повышенной готовности. Мы должны быть готовы к любым ожидаемым временным отключениям", - отметил во время совещания Игорь Шутенков.



Мэру Улан-Удэ доложили об аварии на ГРЭС, а также перечислили микрорайоны Улан-Удэ, улицы, котельные, которые попали под отключение. Медучреждения работали в штатном режиме. Системы жизнеобеспечения также работу не прекращали.



Было отмечено, что с 12 часов дня 14 марта ожидается ухудшение погоды. Электрики и техника готовы своевременно восстанавливать подачу электричества. Также увеличена численность диспетчеров ЕДДС.



Фото: пресс-служба мэрии Улан-Удэ

