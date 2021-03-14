В Улан-Удэ для проведения чемпионата ФСК перевели на резервный источник питания

Для непрерывного электроснабжения комплекс подключили к дизельному генератору мощностью 1 мегаватт



Для проведения чемпионата России по вольной борьбе ФСК переведен на резервный источник питания. Сегодня утром комплекс подключили к дизельному генератору мощностью 1 мегаватт, сообщили в пресс-службе городской администрации.



"Для обеспечения бесперебойного электроснабжения он будет работать до завершения соревнований", - добавили в мэрии.



Напомним, чемпионат России по вольной борьбе стартовал в Улан-Удэ 11 марта. В соревнованиях участвуют свыше 300 спортсменов со всей страны.



Фото: "Номер один"

