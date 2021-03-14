Из-за сложных погодных условий на федеральной трассе Бурятии дежурит техника

Подрядные организации перешли на усиленный режим работы



В период сложных метеоусловий на федеральных трассах Бурятии и Иркутской области будут дежурить 93 единицы техники, сообщили в пресс-службе Упрдор "Южный Байкал".



Напомним, 14 марта на территории Бурятии и Слюдянского района Иркутской области - ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 14 марта объявлено штормовое предупреждение: ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами усиление до 29 м/с, снег, метели, понижение температуры.



"Подрядные организации, работающие на подведомственной сети Управления федеральных автодорог «Южный Байкал», перешли на усиленный режим. На Р-258 «Байкал», А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией мобилизовано 93 единицы спецтехники: комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, тракторы, малая механизация для локальной очистки и патрульные машины", - добавили в пресс-службе.



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» напоминает о необходимости соблюдать ПДД, скоростной режим и безопасную дистанцию. В случае нештатной ситуации на дороге следует обращаться по единому номеру службы спасения: 112, а также дежурному диспетчеру Управления: +7 (3012) 22-07-24.



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