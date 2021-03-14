В Бурятии перевал Мандрик закрыли для проезда маршруток

Причина - неблагоприятные погодные условия



Как сообщили в Управлении федеральных автодорог «Южный Байкал», ограничено движение для маршрутных такси и автобусов в направлении Улан-Удэ – Мандрик с 12:00 14.03.2021. Причина: неблагоприятные погодные условия. Движение маршрутных такси и автобусов по указанному маршруту регулируют представители ОД ГИБДД по Республике Бурятия.



"Движение большегрузных и легковых транспортных средств осуществляется без ограничений. О снятии ограничения будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе дорожного ведомства.



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» рекомендует водителям транспортных средств воздержаться от дальних поездок, при движении соблюдать осторожность и выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями. В случае нештатной ситуации на дороге следует обращаться по единому номеру службы спасения: 112, а также дежурному диспетчеру Управления: +7 (3012) 22-07-24.



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