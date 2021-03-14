Прокуратура Бурятии проверит отключение света в Улан-Удэ

Надзорный орган даст оценку причинам и условиям, способствовавшим аварийной ситуации





"Надзорный орган даст оценку причинам и условиям, способствовавшим аварийной ситуации, соблюдению законодательства об электроэнергетике. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: pixabay.com



Органы прокуратуры республики инициировали проверку по факту аварийного отключения от электроснабжения в г. Улан-Удэ и районах республики, произошедшего 14 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Бурятии.