15.03.2021
Жительница Бурятии получила статус ветерана спустя 75 лет после войны

Жительница Бурятии получила статус ветерана спустя 75 лет после войны

Теперь пенсионерка может рассчитывать на дополнительную социальную поддержку

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению 88-летней жительницы Баргузинского района по вопросу получения статуса «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла).

«Установлено, что пенсионерка в годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе им. Ленина Баргузинского района в селе Бодон. Вместе с другими детьми она работала пастухом, ухаживала за сельскохозяйственными животными, помогала на сенокосе. Однако архивные данные о ее работе в колхозе не сохранились», сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд заявление об установлении факта работы женщины во время Великой Отечественной войны. Суд иск удовлетворил, основываясь на свидетельских показаниях людей, работавших вместе с ней в колхозе в годы войны.

В настоящее время пенсионерке присвоен статус «Ветеран Великой Отечественной войны – труженик тыла» и выдано удостоверение, что позволит ей получить предусмотренные законодательством меры социальной поддержки.

Фото: «Номер один»
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