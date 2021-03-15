Жительница Бурятии получила статус ветерана спустя 75 лет после войны

Теперь пенсионерка может рассчитывать на дополнительную социальную поддержку





Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению 88-летней жительницы Баргузинского района по вопросу получения статуса «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла).

«Установлено, что пенсионерка в годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе им. Ленина Баргузинского района в селе Бодон. Вместе с другими детьми она работала пастухом, ухаживала за сельскохозяйственными животными, помогала на сенокосе. Однако архивные данные о ее работе в колхозе не сохранились», сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор направил в суд заявление об установлении факта работы женщины во время Великой Отечественной войны. Суд иск удовлетворил, основываясь на свидетельских показаниях людей, работавших вместе с ней в колхозе в годы войны.В настоящее время пенсионерке присвоен статус «Ветеран Великой Отечественной войны – труженик тыла» и выдано удостоверение, что позволит ей получить предусмотренные законодательством меры социальной поддержки.Фото: «Номер один»