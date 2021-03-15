В Бурятии по вине приставов женщина едва не лишилась почти полмиллиона рублей

Сотрудники ведомства неправильно рассчитали задолженность по алиментам







Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жительницы Мухоршибирского района о несогласии с размером выплат по алиментам.

Как выяснилось, отец ребенка длительное время не работал и не платил алименты на содержание несовершеннолетнего сына. После трудоустройства в 2018 году взыскание текущих алиментов и задолженности производились с его зарплаты на основании постановлений судебного пристава о расчете задолженности.«В нарушение Семейного кодекса РФ расчет был произведен без учета трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа. Указанное повлекло уменьшение суммы долга на 421 тыс. рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор района принес протест на незаконное постановление о расчете задолженности и внес представление руководителю УФССП РБ. После этого приставы произвели перерасчет задолженности по алиментам в пользу несовершеннолетнего, а виновных сотрудников лишили премии.Фото: «Номер один»