В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 превысило 35 тысяч

Всего выздоровели от коронавируса 33 096 человек, 24 за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 35 079. Это на 71 случай больше, чем было в воскресенье, 54% (18 584) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерл от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 741 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 71 нового случая коронавируса: 54 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2 629 человек.



В стационарах получают лечение 696 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 512. В отделениях реанимации находится 77 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23.



Амбулаторное лечение проходят 546 пациентов с COVID-19, наблюдается 163 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 33 096 (+24) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 013 коек, занято – 696, свободно – 317 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,7%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от человек 1 150 человек, с нарастающим итогом – 875 045 человек.



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