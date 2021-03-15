15.03.2021
Сделан шаг к решению проблемы «черной» воды Байкала у станции Переемная

Сделан шаг к решению проблемы «черной» воды Байкала у станции Переемная

В Бурятии суд удовлетворил иск прокурора о строительстве очистных сооружений в Танхое

В августе 2020 года в сети Интернет появились статьи о «черной» воде Байкала вблизи станции Переемная в Кабанском районе. Публикации стали поводом для прокурорской проверки. В ходе ее проведения установлено, что изменение цвета и запаха воды связано с некачественной очисткой стоков на очистных сооружениях населенного пункта.

Объект введен в эксплуатацию около 50 лет назад, оборудование изношено, его ремонт нецелесообразен, способы применяемой очистки стоков неэффективны и являются устаревшими. В сливаемых стоках обнаружено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и др.) в 1,5 - 14 раз.  Ситуация усугубляется тем, что не работают  ближайшие очистные сооружения в поселке Танхой. Для решения проблемы необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры и замена ветхих канализационных сетей.

Инициировать эти  мероприятия в силу полномочий должны органы местного самоуправления. Администрация  Кабанского района, как первое звено системы власти, обязана формировать бюджетные заявки о финансировании строительства очистных сооружений, принять меры по разработке проекта возведения объекта. Однако, это не было сделано.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации Кабанского района и возложении на нее обязанности обеспечить проектирование и строительство комплекса очистных сооружений в сельском поселение Танхойское. Кабанским районным судом требования прокурора удовлетворены, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу, в течение месяца муниципалитет имеет право оспаривать его в апелляционную инстанцию, уточнили в ней.

Фото: pixabay.com
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