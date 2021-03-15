Сделан шаг к решению проблемы «черной» воды Байкала у станции Переемная

В Бурятии суд удовлетворил иск прокурора о строительстве очистных сооружений в Танхое



В августе 2020 года в сети Интернет появились статьи о «черной» воде Байкала вблизи станции Переемная в Кабанском районе. Публикации стали поводом для прокурорской проверки. В ходе ее проведения установлено, что изменение цвета и запаха воды связано с некачественной очисткой стоков на очистных сооружениях населенного пункта.



Объект введен в эксплуатацию около 50 лет назад, оборудование изношено, его ремонт нецелесообразен, способы применяемой очистки стоков неэффективны и являются устаревшими. В сливаемых стоках обнаружено превышение концентраций по шести веществам (хлоридам, взвешенным веществам и др.) в 1,5 - 14 раз. Ситуация усугубляется тем, что не работают ближайшие очистные сооружения в поселке Танхой. Для решения проблемы необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры и замена ветхих канализационных сетей.



Инициировать эти мероприятия в силу полномочий должны органы местного самоуправления. Администрация Кабанского района, как первое звено системы власти, обязана формировать бюджетные заявки о финансировании строительства очистных сооружений, принять меры по разработке проекта возведения объекта. Однако, это не было сделано.



Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации Кабанского района и возложении на нее обязанности обеспечить проектирование и строительство комплекса очистных сооружений в сельском поселение Танхойское. Кабанским районным судом требования прокурора удовлетворены, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Решение суда не вступило в законную силу, в течение месяца муниципалитет имеет право оспаривать его в апелляционную инстанцию, уточнили в ней.



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