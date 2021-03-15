15.03.2021
Жители Бурятии собрали 30 миллионов на лечение тяжелобольной девочки

Жители Бурятии собрали 30 миллионов на лечение тяжелобольной девочки

Семья ребенка признается, что сбор средств замедлился

Накануне родители Адисы поблагодарили земляков за помощь в сборе денежных средств – на сегодня получилось собрать уже 30 миллионов 630 тысяч рублей. Девочке недавно исполнилось 3 месяца.

- Большое спасибо! Благодаря вам мы с каждым днём все ближе к цели. Каждая копеечка очень дорога, - написали родители на странице Адисы.

 Однако, как признается семья Гармаевых, сбор несколько замедлился.

- Адисе уже три месяца, два с половиной месяца жизни, большую ее часть, она борется со СМА. И мы боремся вместе с ней. Но болезнь прогрессирует, а сбор очень замедлился. Но мы не сдаемся и не опускаем рук. Мы верим, что в наших с вами силах изменить ход событий и повернуть время вспять. Для этого нужно торопиться, нужно, чтобы как можно больше людей узнали о нашем сборе. Узнали и не прошли мимо, - написали родители в соцсетях.

Напомним, необходимую сумму для покупки препарата «Золгенсма» нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. 

Как ранее писал «Номер один», у трехмесячной Адисы тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей.

Для того, чтобы помочь семье Гармаевых, можно воспользоваться следующими реквизитами:

СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
📲89503863174

СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548

СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
📲 89516399101

СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )
2202200830335574
89025324696

ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
📲89503863174

ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962

ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812

ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
40817840109162100705

PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
garm_darima19@mail.ru

фото: pixabay.com
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