Жители Бурятии собрали 30 миллионов на лечение тяжелобольной девочки

Семья ребенка признается, что сбор средств замедлился
Накануне родители Адисы поблагодарили земляков за помощь в сборе денежных средств – на сегодня получилось собрать уже 30 миллионов 630 тысяч рублей. Девочке недавно исполнилось 3 месяца.
- Большое спасибо! Благодаря вам мы с каждым днём все ближе к цели. Каждая копеечка очень дорога, - написали родители на странице Адисы.
Однако, как признается семья Гармаевых, сбор несколько замедлился.
- Адисе уже три месяца, два с половиной месяца жизни, большую ее часть, она борется со СМА. И мы боремся вместе с ней. Но болезнь прогрессирует, а сбор очень замедлился. Но мы не сдаемся и не опускаем рук. Мы верим, что в наших с вами силах изменить ход событий и повернуть время вспять. Для этого нужно торопиться, нужно, чтобы как можно больше людей узнали о нашем сборе. Узнали и не прошли мимо, - написали родители в соцсетях.
Напомним, необходимую сумму для покупки препарата «Золгенсма» нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств.
Как ранее писал «Номер один», у трехмесячной Адисы тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей.
Для того, чтобы помочь семье Гармаевых, можно воспользоваться следующими реквизитами:
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СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
📲89503863174
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СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
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СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
📲 89516399101
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СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )
2202200830335574
89025324696
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ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
📲89503863174
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ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
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ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
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ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
40817840109162100705
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PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
garm_darima19@mail.ru
фото: pixabay.com
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