Жители Бурятии собрали 30 миллионов на лечение тяжелобольной девочки

Семья ребенка признается, что сбор средств замедлился

Накануне родители Адисы поблагодарили земляков за помощь в сборе денежных средств – на сегодня получилось собрать уже 30 миллионов 630 тысяч рублей. Девочке недавно исполнилось 3 месяца.- Большое спасибо! Благодаря вам мы с каждым днём все ближе к цели. Каждая копеечка очень дорога, - написали родители на странице Адисы.Однако, как признается семья Гармаевых, сбор несколько замедлился.- Адисе уже три месяца, два с половиной месяца жизни, большую ее часть, она борется со СМА. И мы боремся вместе с ней. Но болезнь прогрессирует, а сбор очень замедлился. Но мы не сдаемся и не опускаем рук. Мы верим, что в наших с вами силах изменить ход событий и повернуть время вспять. Для этого нужно торопиться, нужно, чтобы как можно больше людей узнали о нашем сборе. Узнали и не прошли мимо, - написали родители в соцсетях.Напомним, необходимую сумму для покупки препарата «Золгенсма» нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств.Как ранее писал «Номер один», у трехмесячной Адисы тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей.Для того, чтобы помочь семье Гармаевых, можно воспользоваться следующими реквизитами:СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )2202201887044796📲89503863174СБЕРБАНК счёт Адисы40817810709167640548СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )4173980028315014📲 89516399101СБЕРБАНК ( дедушка Адисы - Андрей Анатольевич В )220220083033557489025324696ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )4893470460105726📲89503863174ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )5536913926253812ВАЛЮТНЫЙ СЧЁТ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )40817840109162100705PAYPAL ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )фото: pixabay.com