Три крупных экспортёра Бурятии получат новые меры поддержки

Предприятия разработали программы повышения конкурентоспособности, направленные на увеличение объемов экспорта



Крупные предприятия Бурятии - Улан-Удэнский авиационный завод, Селенгинский ЦКК и «Байкальская лесная компания», являющиеся лидерами по экспорту продукции в регионе и в Дальневосточном федеральном округе, получат новые меры поддержки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в минпромторге республики.



В 2020 году предприятиями разработали корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), направленные на увеличение объемов производства и экспорта продукции.



«Их заявки на реализацию КППК прошли согласования на региональном уровне и получили одобрение в министерстве промышленности и торговли РФ», - отметил заместитель председателя правительства – министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов.



Итогом рассмотрения заявок предприятий на реализацию КППК станет заключение соглашений с министерством промышленности и торговли России. Соглашения откроют доступ к механизмам льготного кредитования по направлениям: инвестиционные кредиты на создание экспортоориентированного производства в России и за рубежом; постэкспортное финансирование и международной факторинг; аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей, в том числе субсидирование транспортных затрат на экспорт продукции.



Вышеперечисленные меры являются существенной государственной поддержкой предприятий-экспортеров и могут стать очередным фактором для их прорывного развития.



Фото: СЦКК

